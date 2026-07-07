Reducen en Haití el precio de los principales combustibles

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 7 jul.- El gobierno haitiano dispuso una nueva reducción de los precios de los combustibles fundamentales, en medio de una crisis general que sufre hoy el país a causa de conflictos militares, informa un comunicado oficial.

La disminución de las tarifas comprende la de la gasolina, a 650 gourdes (4,97 dólares); la del diesel, a 700 gourdes; y la del queroseno, a 690 gourdes (5,27 dólares), añade el reporte de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio e Industria.

El comunicado informa al público en general, y en particular a los importadores, distribuidores y consumidores de productos petrolíferos que los precios fueron reducidos por recomendación del Consejo Asesor del ejecutivo.

La nueva baja de tarifas en las gasolineras es la cuarta este año desde la primera el 2 de abril, seguida por otras el 10 de mayo y el 13 de junio, todas a partir de un decreto sobre el tema el 27 de marzo, en un contexto de ataques de pandillas armadas en todo el país.

of-am