Reconocen Banreservas entre empresas líderes AC y la RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Banreservas fue reconocido por la revista Revista Summa como una de las Empresas Líderes de Centroamérica y República Dominicana 2026, destacándose por su desempeño en los cuatro pilares evaluados: cultura organizacional, agilidad de aprendizaje, innovación y transformación digital.

Liderazgo en cultura organizacional

En el estudio especial “Empresas Líderes de la Región 2026”, Banreservas obtuvo el primer lugar en República Dominicana en cultura organizacional, además de alcanzar el cuarto puesto a nivel regional, consolidándose como una de las entidades con mejores prácticas en liderazgo, gestión del talento humano y fortalecimiento de su cultura corporativa.

Desempeño en innovación y aprendizaje

La institución también logró el segundo lugar nacional y noveno regional en agilidad de aprendizaje, indicador que mide la capacidad de adaptación, desarrollo de nuevas competencias y promoción del aprendizaje continuo dentro de las organizaciones.

En materia de innovación, Banreservas se ubicó en el cuarto lugar en República Dominicana y en la posición 23 a nivel regional, mientras que en transformación digital alcanzó también el cuarto lugar nacional y el puesto 25 regional, reflejando avances en modernización tecnológica y optimización de procesos.

Reacción institucional

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, valoró el reconocimiento como un impulso para continuar fortaleciendo la institución.

“Este logro nos compromete a seguir siendo una entidad cada vez más innovadora, ágil y cercana a nuestros clientes. Es el resultado del talento y la dedicación de nuestros colaboradores”, expresó.

Estudio regional

El informe fue elaborado entre el 2 de marzo y el 10 de abril de 2026, con la participación de 1,500 empresarios y altos ejecutivos de Centroamérica y República Dominicana, quienes evaluaron a las organizaciones líderes en los cuatro pilares estratégicos.

Con este reconocimiento, Banreservas reafirma su posición como una de las principales entidades financieras de la región, orientada a la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible.

of-am