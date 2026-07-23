Reconocen a personalidades región noroeste en actos de SD

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Por coincidencia histórica y con un sentimiento de justicia común, el pasado jueves 16 de los corrientes, fueron celebradas dos actividades conmemorativas, la primera, de la fundación de la sociedad secreta La Trinitaria fundada por el patricio Juan Pablo Duarte en 1838; y la segunda, celebrando el nacimiento del ex presidente de la República, profesor Juan Bosch acontecido en junio del 1909.

El referido día, en horas de la mañana, fue celebrado el tradicional desayuno del Instituto Duartiano organizado por su presidente doctor Wilson Gómez, quien distinguió con encendidas palabras de elogio y una placa de reconocimiento al médico y compositor maeño Antonio -Monchy- Mateo Reyes y al merenguero Fernando Villalona. También fue reconocido el colegio Nuestra Señora de la Altagracia, del sector Los Prados.

Mateo Reyes fue representado, debido a su estado de salud, por el licenciado Fernando Rodríguez Céspedes, amigo de infancia del ex senador autor de las letras y música del merengue “En mi patria no caben dos banderas”, una alerta ante las intenciones de entidades internacionales que pretenden fusionarnos con la vecina república de Haití pese a las grandes diferencias entre los dos pueblos.

Esa canción y sus grandes servicios al ideal duartiano, así como la composición de numerosos himnos institucionales, entre ellos, el de la batalla de La Barranquita librada contra el invasor norteamericano el 3 de julio del 1916, en el cerro del mismo nombre en las afueras de Mao, motivaron al Instituto Duartiano a reconocerlo junto a Fernando Villalon, intérprete de varios merengues de exaltación a los sentimientos patrios entre ellos, el que se refiere a nuestra bandera.

ACTO FUNDACION JUAN BOSCH

En horas de la noche del jueves 16, la Fundación Juan Bosch, presidida por el intelectual Conrado Peguero, realizó su acto de premiación anual con motivo del natalicio del ex presidente constitucional, profesor Juan Bosch, en la biblioteca Pedro Henríquez Ureña, actividad en la que fue reconocido el oftalmólogo, ex guerrillero y combatiente de la guerra de abril del 1965 doctor Anulfo Reyes Gómez.

Junto a él, fueron reconocidos la educadora Ligia Amada de Melo, ex ministra de educación superior y una vida dedicada a la enseñanza; además, en homenaje póstumo, se reconoció al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ideólogo de la revolución de abril del 1965 quien murió luchando por el retorno a la constitucionalidad violentada por el golpe de estado entra el profesor Juan Bosch en septiembre del 1963.

El doctor Anulfo Reyes Gómez, quien estuvo acompañado de sus hermanos y familiares, así como varios amigos y ex compañeros de lucha revolucionaria, recibió su galardón de manos del vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, Fidel Soto, quien destacó importantes detalles de la vida del galeno quien en sus palabras de agradecimiento compartió su galardón con los compañeros de lucha olvidados.

Debe destacarse que, en los dos actos reseñados, recibieron sendos reconocimientos cuatro prominentes ciudadanos de la línea noroeste del país como son los doctores Monchy Mateo Reyes y Anulfo Reyes Gómez, nacidos en Mao, así como el destacado merenguero Fernando Villalona, en Montecristi, y el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez en Damajagua, del municipio de Esperanza, provincia Valverde. ¡Loor a esos grandes de la patria!

JPM