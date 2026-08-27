Reconocen a atletas de Puerto Plata medallistas en JCC 2026

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PUERTO PLATA, República Dominicana.– La Dirección Provincial de Deportes reconoció a nueve atletas y un entrenador de Puerto Plata por su destacada participación y las medallas conquistadas en los recién celebrados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El emotivo acto, en el que se resaltaron el esfuerzo y los logros de los deportistas puertoplateños, se realizó en el salón Blanco & Negro de la Gobernación Provincial, donde las autoridades destacaron el aporte de estos atletas al desarrollo del deporte de la provincia y su ejemplo para las nuevas generaciones.

La gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rochtte Peralta de Senior, y el director provincial de Deportes, Jhoan Glorioso, expresaron su orgullo por la actuación de los representantes de la provincia en las diferentes disciplinas.

También destacaron los logros de los atletas la presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Brigitte Heinnsen, y el presidente de la Unión Deportiva de Puerto Plata (UDEPPLA), Felipe Díaz.

Los reconocidos

Entre los homenajeados figuró el entrenador José-Tairo-Cabrera, integrante del cuerpo técnico de la selección nacional de baloncesto masculino que conquistó la medalla de plata.

También fueron reconocidos Yadira Polanco Marte, medallista de oro con el equipo dominicano de baloncesto 3×3 femenino; Marlon Martínez Jr. y Sariel Hidalgo, ganadores de plata en baloncesto masculino.

En karate, la atleta María Dimitrova recibió un reconocimiento por sus dos medallas de oro en la modalidad de kata, conquistadas en las competencias individual y por equipos.

En atletismo fueron distinguidos Gabriel Moronta, ganador del oro en los 400 metros planos, y Evelina Minaya, medallista de plata en salto de longitud con una marca de 6.49 metros.

Otros deportistas reconocidos fueron Deury Corniel, medallista de oro en kitesurf; Nick Hardt, ganador de dos preseas doradas en tenis de campo; Anel Castillo, bronce en karate, modalidad kumite de más de 85 kilogramos, y Leoni Peralta, bronce en surf de remo femenino.

Asimismo, fue reconocido el clavadista olímpico Frandiel Gómez, ganador de la medalla de bronce en trampolín sincronizado de tres metros masculino.

Gómez tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento en nombre de los atletas homenajeados y expresó su gratitud a las autoridades provinciales por el reconocimiento y el respaldo brindado a los deportistas.

Durante el acto se resaltó que los resultados obtenidos por los representantes de Puerto Plata en Santo Domingo 2026 constituyen un motivo de orgullo para la provincia y un estímulo para continuar fortaleciendo el deporte y respaldando el talento de las nuevas generaciones.

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