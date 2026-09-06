RD y México reafirman vínculos con homenaje a Delfín Madrigal

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CIUDAD DE MEXICO.- La República Dominicana y México reafirmaron sus históricos vínculos de amistad, cooperación y diplomacia parlamentaria durante la ceremonia de entrega y develación del busto del legislador y patriota dominicano Antonio Delfín Madrigal (1824-1889), celebrada en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán.

El homenaje recordó que el 11 de mayo de 1867, siendo diputado del Congreso Nacional Dominicano, Delfín Madrigal presentó la moción que propuso declarar al presidente mexicano Benito Juárez como «Benemérito de la América», en reconocimiento a su defensa de la libertad, la soberanía y la independencia de México. La propuesta fue aprobada por unanimidad por los 15 legisladores presentes.

Durante la ceremonia, el senador mexicano Francisco Chíguil Figueroa destacó el significado histórico de la donación realizada por la República Dominicana y su contribución al fortalecimiento de la fraternidad entre ambas naciones.

La diputada Carmen Leyda Escarfuller Morel de Melo, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Mexicano, anunció que presentaría ante la Cámara de Diputados dominicana un proyecto de ley para declarar el 11 de mayo como Día de la Confraternidad Dominico-Mexicana, iniciativa concebida dentro del proyecto de donación elaborado por el consejero de la Embajada dominicana Orlando Rodríguez Rosario.

El embajador Juan Bolívar Díaz Santana leyó la histórica moción presentada por Delfín Madrigal en 1867, resaltando la vigencia de su legado para las nuevas generaciones.

La delegación legislativa dominicana estuvo integrada además por los diputados Juan Carlos Echavarría, Valerio Leonardo, Hermes Evangelina José Méndez, Adelis Olivares y Miguel Espinal, quienes posteriormente participaron en una reunión de trabajo con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad México-República Dominicana.

COYOACÁN, ESCENARIO DE UNA MEMORIA COMPARTIDA

Ricardo Andrés Pascoe Pierce, jefe de la Oficina de la Alcaldía Coyoacán, y José Luis Hernández Estrada, director para el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, resaltaron la importancia de preservar una historia bilateral sustentada en los ideales de libertad, soberanía y solidaridad.

Durante las intervenciones también fueron evocadas figuras dominicanas vinculadas con México, como José Núñez de Cáceres y el humanista Pedro Henríquez Ureña. La ceremonia contó además con la presencia de Hilda Trujillo Soto, directora general de Cultura de la Alcaldía Coyoacán, legisladores e invitados especiales.

El busto fue develado por el embajador Juan Bolívar Díaz Santana y Ricardo Andrés Pascoe Pierce. Posteriormente, el consejero Orlando Rodríguez Rosario dio lectura a la placa conmemorativa que recogió los nombres de los 15 diputados dominicanos que aprobaron la histórica moción de 1867: Juan Bautista Zafra, Melitón Valverde, Pedro Valverde y Lara, Manuel María Castillo Medrano, Álvaro Fernández, Ramón María Mella Brea, Antonio Delfín Madrigal, Carlos Nouel, Jacinto de Castro, Wenceslao de la Concha, Deogracia Linares, Faustino de Soto, Telésforo Objío, Olegario Pérez y Juan Bautista Morel.

También fue reconocido el escultor Javier Marino Sánchez Benítez, autor del busto, quien reconstruyó tridimensionalmente la imagen de Delfín Madrigal a partir de una antigua fotografía conservada en el Archivo General de la Nación.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana, representado por el director de Educación Modalidad en Artes, Gelson Navarro, coordinó el aporte y traslado de la escultura a Ciudad de México, con el apoyo institucional de Arajet y de Stef Peña, funcionario del MINERD.

Al concluir la ceremonia, autoridades y legisladores recorrieron la calle Antonio Delfín Madrigal, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, donde el equipo de arquitectos responsable presentó el proyecto ejecutivo de modificación de la rotonda destinada a albergar definitivamente el busto.