RD y EU coordinan acciones de seguridad, justicia y migración

En imagen compartida en X por el canciller Víctor Bisonó, le acompaña la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, entre otros.

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, informó este miércoles sobre la celebración de una mesa técnica entre autoridades de la República Dominicana y Estados Unidos, con el objetivo de coordinar acciones en materia de seguridad, justicia y gestión migratoria, así como fortalecer la cooperación bilateral.

A través de una publicación en la red social X, explicó que en el encuentro participaron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.

La reunión estuvo enfocada en articular esfuerzos entre las instituciones de ambos países para avanzar en temas de interés común, especialmente en las áreas de seguridad, justicia y control migratorio.

“Encabezamos una mesa técnica para coordinar acciones en seguridad, justicia y gestión migratoria, y fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones”, expresó Bisonó en el mensaje publicado el martes 13 de octubre.

La participación de representantes de la Cancillería, el Ministerio Público, la Dirección General de Migración y la misión diplomática estadounidense refleja el interés de ambas naciones en mantener canales de coordinación institucional en asuntos relacionados con la seguridad y la administración de los flujos migratorios.

AGENDA BILATERAL

El encuentro se produce en el contexto de una agenda de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos, que contempla iniciativas conjuntas en materia de seguridad, justicia y migración, además de reuniones entre funcionarios de ambas naciones y la suscripción de acuerdos bilaterales.

Esta colaboración busca mantener el diálogo entre las autoridades responsables de esas áreas y facilitar la coordinación de medidas frente a los desafíos compartidos por los dos países.

A mediados de agosto, Bisonó recibió a la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, durante una reunión orientada a reafirmar la disposición de ambas partes de mantener un diálogo permanente y continuar impulsando la agenda bilateral.

De acuerdo con informaciones difundidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese encuentro permitió reiterar el compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos entre República Dominicana y Estados Unidos.

La nueva mesa técnica se suma a esos esfuerzos diplomáticos y de coordinación institucional, con énfasis en la articulación de acciones que permitan avanzar en las prioridades comunes de seguridad, justicia y gestión migratoria.

an/am