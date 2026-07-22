RD y Chile crean equipo contra trata y crimen organizado

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- República Dominicana y Chile firmaron este martes un acuerdo para crear un equipo conjunto de investigación que reforzará pesquisas sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos y otros delitos transnacionales.

El convenio fue suscrito por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional de Chile Ángel Valencia Vásquez, al amparo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Es el primero de este tipo que firma el Ministerio Público dominicano bajo ese instrumento, según informó la institución.

PRIORIDAD ESTRATÉGICA

Reynoso afirmó que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar delitos que trascienden fronteras y que la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes es prioridad estratégica en la política de persecución del crimen organizado.

Explicó que las investigaciones por trata suelen ir paralelas a las de lavado, porque las organizaciones buscan incorporar al sistema financiero los beneficios ilícitos, y que el trabajo conjunto busca también proteger a las víctimas.

ALCANCE DEL CONVENIO

Valencia destacó que el acuerdo permitirá conformar equipos integrados por fiscales y policías de ambos países para investigar de forma coordinada, compartir experiencias y fortalecer la persecución penal.

El convenio tendrá vigencia inicial de un año y contempla coordinación de investigaciones, intercambio de información y pruebas, identificación y judicialización de responsables, persecución de bienes vinculados y protección de la vida e integridad de las víctimas.