RD y BID buscan cómo mitigar impacto de alza de combustibles

Presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, explicaron este martes que la cooperación contempla asistencia técnica para mejorar la focalización de los subsidios.

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BANGKOK, Tailandia.– El Banco Interamericano de Desartrollo (BID) y el Gobierno de la Republica Dominicana acordaron impulsar una estrategia de cooperación técnica para fortalecer la capacidad de este país caribeño para responder a las fluctuaciones internacionales de los precios de los combustibles.

El acuerdo se produjo durante una reunión de trabajo celebrada en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se desarrollan del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Tailandia. Fue encaberzada por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el ministro de Hacienda y Economía de la República Dominicana, Magín Díaz, quien estuvo acompañado por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez.

FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

Durante el encuentro, Díaz solicitó asistencia técnica al BID para mejorar la focalización de los subsidios sociales y diseñar mecanismos que contribuyan a preservar el espacio fiscal, reducir los riesgos para la inversión pública y proteger a los sectores más vulnerables frente a la volatilidad de los mercados internacionales.

La iniciativa busca fortalecer las herramientas de política económica del Gobierno dominicano para responder a las presiones externas sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la protección social.

AGENDA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las conversaciones también incluyeron la estrategia Meta RD 2036, orientada a impulsar el crecimiento económico de largo plazo, y su posible articulación con LAC CRECE, una iniciativa promovida por el Grupo BID entre sus países miembros.

En ese contexto, ambas partes destacaron la importancia de reforzar la cooperación para atraer inversiones, desarrollar las zonas francas e incrementar la productividad nacional.

BID FINANCIA 22 PROYECTOS EN EL PAÍS

La cartera de proyectos financiados por el organismo multilateral en República Dominicana comprende 22 iniciativas, con un monto total de US$3,162 millones.

Durante la reunión se destacó el incremento en la ejecución de los recursos, que pasó del 45 % del presupuesto asignado durante el período 2020-2022 al 78 % en 2026.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ECONOMÍA MUNDIAL

Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial congregan a ministros de Hacienda, gobernadores de bancos centrales y otras autoridades económicas de sus 191 países miembros. Entre sus principales temas de agenda figuran los efectos de la inteligencia artificial sobre la productividad, la inversión y el comercio mundial, así como las condiciones necesarias para aprovechar su potencial mediante el desarrollo de infraestructura digital, la capacitación laboral y la implementación de marcos regulatorios adecuados.

sp-am