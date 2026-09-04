RD vence a México y mantiene su invicto en Panam de Voleibol

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MANAGUA, Nicaragua.– República Dominicana mantuvo este jueves su paso invicto en la Copa Panamericana NORCECA Femenina Sub-23 al imponerse 3-0 sobre México, con parciales de 25-17, 25-21 y 29-27, en la segunda jornada del torneo.

Con este triunfo, las dominicanas suman dos victorias, luego de superar a Costa Rica en su debut, y ahora se preparan para enfrentar a Estados Unidos en un duelo entre equipos invictos.

República Dominicana dominó el primer set 25-17, mientras que en el segundo tuvo que remontar una desventaja de 8-0 y posteriormente de 10-3. La reacción permitió igualar el marcador 14-14 y tomar el control para cerrar 25-21.

En el tercer parcial, las criollas volvieron a tomar ventaja de 10-3, pero México respondió y llevó el set a una cerrada definición. Las mexicanas igualaron el marcador en siete ocasiones y extendieron el parcial más allá de los 25 puntos. Finalmente, un saque directo de Alanae Margaritha sentenció el triunfo dominicano 29-27.

República Dominicana superó a México en ataques (44-36) y bloqueos (6-4), mientras las mexicanas dominaron los servicios 6-5. México cometió 24 errores no forzados frente a 19 de las dominicanas.

Alondra Tapia lideró la ofensiva dominicana con 22 puntos, seguida por Katielle Alonzo, con 17. Por México, Arleth Márquez, María Cruz y Aime Topete terminaron con nueve puntos cada una.

El entrenador Wagner Pacheco destacó la importancia del triunfo, aunque reconoció que el equipo debe mejorar en aspectos como la concentración y la calma durante los momentos de presión..

Por su parte, la capitana Alondra Tapia manifestó su satisfacción por contribuir al equipo y asumir el liderazgo que corresponde a una de las jugadoras de mayor experiencia.

República Dominicana volverá a la cancha este jueves ante Estados Unidos, mientras México tendrá jornada de descanso.

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