RD será sede del 12 Encuentro Iberoamericano de Museos

La actividad tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre de 2026.

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos anunciaron la celebración en República Dominicana del 12.º Encuentro Iberoamericano de Museos, que tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre de 2026.

El evento, que se realizará por primera vez en el país, reunirá a profesionales y especialistas del sector museístico para analizar los principales desafíos que enfrenta la gestión del patrimonio cultural y fortalecer la cooperación entre las instituciones de Iberoamérica.

UN ESPACIO PARA LA COOPERACIÓN REGIONAL

Bajo el lema “Patrimonios compartidos, futuros comunes”, el encuentro se plantea como un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y reflexión sobre el papel de los museos en la sociedad contemporánea.

La iniciativa es impulsada por el Programa Ibermuseos desde 2007 y se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de cooperación regional en materia museística. Su celebración en territorio dominicano reafirma el compromiso del país con la promoción de la cultura, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas al sector.

PATRIMONIO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

La agenda del encuentro contempla debates sobre la diversidad cultural, la apropiación social del patrimonio y el impacto de la inteligencia artificial en la construcción de nuevas narrativas museales.

También serán abordados los desafíos relacionados con la protección de los territorios bioculturales frente a los riesgos derivados del cambio climático, temas considerados prioritarios para el futuro de los museos y la preservación del patrimonio.

SOBRE IBERMUSEOS

Ibermuseos es un programa de cooperación intergubernamental dedicado al fortalecimiento del sector museístico iberoamericano. Actualmente articula una red de 22 países y contribuye al desarrollo de más de 10,000 instituciones museísticas.

El programa promueve la formación de profesionales, el intercambio de conocimientos, la protección del patrimonio y la creación de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible de los museos de la región.

an/am