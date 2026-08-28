RD reduce 30,1 % mortalidad neonatal hospitales públicos

Julio Landrón, director del SNS, señaló este 27 de agosto que la institución mantiene acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria

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Santo Domingo, 28 ago (Prensa Latina) La mortalidad neonatal en los hospitales de la red pública de República Dominicana disminuyó 30,1 por ciento entre enero y julio de este año, en comparación con igual período de 2019, informó hoy el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Según la entidad, durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 327 muertes neonatales menos que en el período de referencia, resultado que atribuyó a las estrategias dirigidas a fortalecer la atención materno-infantil.

El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, señaló que la institución mantiene acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria, capacitar al personal sanitario, reforzar las medidas de higiene y actualizar las guías y protocolos de asistencia.

FORTALECIMIENTO UNIDADES DE UCI

Entre las principales medidas aplicadas figuran el fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales, la vigilancia de infecciones asociadas a la atención sanitaria y la capacitación de médicos y enfermeras.

El SNS indicó que esas acciones se concentran especialmente en las tres principales causas de morbimortalidad neonatal en el país: prematuridad, asfixia perinatal y sepsis.

Asimismo, el programa Mamá Canguro funciona actualmente en 25 hospitales, mientras los programas para detectar de forma temprana trastornos que pueden provocar discapacidad abarcan otros centros de la red pública.

La institución informó además que la retinopatía del prematuro es atendida mediante programas de detección en 22 centros, mientras el manejo de recién nacidos con asfixia perinatal incluye terapia de hipotermia en tres maternidades.

an/am