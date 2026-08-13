RD recibe US$40 millones diarios en remesas (OPINION)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

POR HECTOR LINARES

Durante los primeros 180 días del año 2026, República Dominicana recibió un promedio diario de US$40.0 millones por concepto de remesas monetarias, confirmando ese renglón su primacía en la generación de divisas.

En el periodo de enero a julio el monto que la economía dominicana recibió por envíos fue de US$7,316.4 millones, según informó el pasado fin de semana el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Ese volumen representó un promedio de US$1,045.2 millones cada mes.

Por el desempeño de ese sector, las proyecciones dan cuenta de que las remesas cerrarán el año como el segundo mayor generador de divisas, con unos US$12,000 millones, solo superado por las exportaciones totales, que estarían según las proyecciones oficiales, en unos US$17,000 millones.

El turismo, ligeramente debajo de las remesas, terminaría el periodo con un aporte a la balanza de pagos de alrededor de US$11,900 millones.

Las remesas son importantes porque representan un ingreso para el cual el país no ha gastado en su generación, al menos en una cuantía identificable o medible. Son el fruto de la solidaridad de los millones de dominicanos residentes fuera del país, principalmente en los Estados Unidos de América (USA). El costo asociado a esa mano de obra emigrante se vincula con la formación o educación que se le ofreció en el territorio patrio. Para generar el ingreso ni siquiera publicidad o promoción se necesita.

En cambio, los otros sectores generadores como el turismo y las exportaciones tienen costos y gastos directos identificables, los cuales en ocasiones son elevados, lo que limita la rentabilidad.

Por su origen y estructuración, los ingresos por remesas representan la fuente más barata de financiamiento de la balanza de pagos, superando incluso a la inversión extranjera, la que ha sido calificada como una de las menos onerosas para la economía, porque no hay que pagar intereses, solo dividendos.

Las remesas, que durante los últimos cinco meses han escalado al umbral de los mil millones de dólares mensuales, mantienen una ininterrumpida tendencia creciente, de un mes con el anterior y con el similar del año anterior.

En el esquema actual, los principales generadores de divisas son las exportaciones totales, que incluyen las nacionales y las de zonas francas, las remesas familiares, el turismo y la inversion extranjera directa (IED).

El pasado fin de semana, el Banco Central informó el comportamiento de las remesas en el transcurso de los primeros siete meses de 2026, el cual arrojó un aumento de US$442.0 millones, un 6.4 %, respecto al mismo periodo del año 2025.

En el desempeño acumulado, de manera particular, el mes de julio los ingresos por remesas representaron US$1,097.1 millones, cantidad que excedió en US$49.3 millones a la reportada en el mismo mes de 2025.

Este desempeño equivale a una expansión interanual de 4.7 %, sosteniendo así la tendencia al alza observada a lo largo del año, dijo el BCRD, y agregó que ese crecimiento en julio ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. Según el Banco Central, el 81.4 % provino de los Estados Unidos, con un valor de US$814.7 millones.

Remesas cosmopolitas

Aunque más de cuatro quintas partes provienen de los Estados Unidos, el BCRD resalta la captación de remesas mediante canales formales provenientes de otros países durante julio. Desde España se reportaron transferencias por valor de US$65.9 millones, cifra que representa el 6.6 % del volumen total, afianzando a la Madre Patria como la segunda mayor plaza emisora, en correspondencia con el tamaño de la comunidad dominicana radicada en esa nación.

Siguen otros emisores como Italia, con un aporte equivalente al 1.4 %, y Haití y Suiza, con una cuota del 1.2 % cada uno. Los flujos restantes se diversificaron entre emisores como Francia, Canadá y Alemania, entre otros, explicó el BCRD.

Impacto macro

Ya en el país, los recursos enviados por la diáspora dominicana se mueven por toda la geografía nacional, con una gran concentración en las áreas metropolitanas, principalmente en el Gran Santo Domingo. El Distrito Nacional recibió el 50.4 % del flujo ingresado en julio, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con participaciones del 9.5 % y el 6.8 %, respectivamente. “Estas cifras evidencian que las zonas metropolitanas del país concentraron más de dos tercios (66.7 %) del total de los recursos percibidos durante dicho mes”, indicó.

El ingreso por remesas tiene un impacto extendido, de alcance macroeconómico, como un fuerte contribuyente de la estabilidad relativa del tipo de cambio , propiciando que al 31 de julio de 2026, la moneda nacional se había apreció 8.0 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2025.

El BCRD explicó que esos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de julio se ubicaron en US$15,253.0 millones, representando un 10.8 % del PIB y cubriendo unos 5.5 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

Indica que sus más recientes perspectivas para el sector externo contemplan que persista la evolución positiva en la captación de divisas durante 2026, con proyecciones de que ingresos por turismo superen los US$11,900 millones, mientras que las remesas se ubicarían por encima de los US$12,200 millones, las exportaciones totales se estiman en torno a los US$17,300 millones y la inversión extranjera directa (IED) sobrepasaría los US$5,300 millones.

“El dinamismo de estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (aproximadamente US$3,200 millones), permitiría alcanzar un total de ingresos de divisas superior a los US$50,200 millones al cierre de 2026”, dijo el Banco Central.

jpm-am