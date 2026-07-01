RD participará en baloncesto de los Juegos Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.- La selección femenina de la República Dominicana abrirá su participación en el torneo de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 frente a Trinidad y Tobago, mientras que el equipo masculino debutará ante Guatemala, según el calendario oficial de la competencia.

El conjunto femenino integra el Grupo B junto a México, El Salvador y Trinidad y Tobago. Por su parte, la selección masculina quedó ubicada en el Grupo A, donde enfrentará a Guatemala, Nicaragua y Belice.

Todos los partidos de los equipos dominicanos, tanto en la rama femenina como masculina, se disputarán a las 8:30 de la noche en la Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto, escenario inaugurado recientemente para albergar el torneo. Cada jornada incluirá cuatro encuentros, con el primero programado para las 12:30 de la tarde.

La competencia femenina comenzará el 25 de julio, un día después de la ceremonia inaugural de los Juegos, mientras que el torneo masculino iniciará el 26 de julio.

La selección masculina defenderá el título conquistado en San Salvador 2023, donde obtuvo la medalla de oro tras vencer a México en la final. En tanto, el combinado femenino buscará mejorar la actuación de la edición anterior, en la que ganó la medalla de plata luego de caer ante Islas Vírgenes Estadounidenses en el partido por el campeonato.

En la fase de grupos, el equipo femenino dominicano enfrentará a México el 27 de julio y a El Salvador el 29. El conjunto masculino jugará contra Belice el 28 de julio y cerrará la primera ronda frente a Nicaragua el 30.

Las semifinales femeninas se celebrarán el 31 de julio y las masculinas el 1 de agosto. Las finales están programadas para el 2 de agosto en la rama femenina y el 3 de agosto en la masculina.

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