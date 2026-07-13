RD intensifica los preparativos para JCC Santo Domingo 2026

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Santo Domingo, 13 jul.- República Dominicana intensifica hoy los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la coordinación del plan de movilidad que se aplicará durante las competencias y la capacitación de los voluntarios que participarán en las ceremonias de premiación.

Representantes de las principales instituciones responsables del tránsito, la seguridad y la organización del evento sostuvieron una reunión para socializar el Plan de Movilidad que funcionará durante los Juegos, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.

En el encuentro participaron delegados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Deportes, el Comité Organizador, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Comisión Militar y Policial, alcaldías y organismos de transporte público.

El plan busca garantizar el desplazamiento seguro y eficiente de atletas, jueces, delegaciones, oficiales y espectadores, al tiempo que procura reducir el impacto sobre la circulación vehicular y mantener los servicios para residentes y visitantes.

Según los organizadores, el operativo estará vigente del 17 de julio al 9 de agosto para cubrir la llegada anticipada y la salida de las delegaciones participantes.

Durante la reunión también fueron presentadas las rutas oficiales, los corredores de movilidad y los mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de responder ante cualquier eventualidad durante la celebración de los Juegos.

Como parte de los preparativos, la Dirección Técnica de Santo Domingo 2026 también avanza en la formación del personal que participará en las ceremonias de premiación.

Hasta el momento, alrededor de 200 voluntarios recibieron capacitación para la entrega de medallas en jornadas realizadas en Santo Domingo y en varias subsedes del evento, entre ellas Santiago, Puerto Plata, Bonao, La Vega, Punta Cana y Baní.

Los cursos son impartidos por atletas, exatletas y técnicos especializados, e incluyen participantes de disciplinas como atletismo, natación, judo, karate, baloncesto, voleibol, balonmano, halterofilia y patinaje.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo y otras ciudades dominicanas, en una edición que coincide con el centenario de la fundación de la competición.

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