RD habilita vuelo para repatriar sus ciudadanos desde Venezuela

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana habilitó un vuelo humanitario para facilitar el retorno de sus ciudadanos afectados por los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que asolaron parte de Venezuela el miércoles, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La operación inicial está prevista para este lunes, con salida desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, y llegada al Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado del Mirex.

El vuelo tendrá capacidad para 90 pasajeros, agregó la información, emitida después de que el presidente, Luis Abinader, dispusiera el envío a Venezuela de una misión con el objetivo de brindar apoyo a los dominicanos residentes en ese país que se han sido afectados por los sismos.

CÉDULA O PASAPORTE

Los ciudadanos deberán presentar su cédula de identidad y electoral o pasaporte dominicano vigente. Aquellos que carezcan de documentos recibirán asistencia de la Junta Central Electoral (JCE) a partir del 30 de junio, con miras a vuelos posteriores, precisó el comunicado.

El Mirex indicó que los interesados pueden contactar a la misión especial desplazada en Venezuela: Miguel Reyes Taveras (809-906-8283), George Luis de León (829-728-9035) y Pablo González (829-548-7940).

Asimismo, se habilitó la línea de emergencia del Consulado General de España en Caracas, que representa los intereses dominicanos en ese país: +58 424 209 0264.

CONFIRMAN MUERTE DE UNA DOMINICANA

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una dominicana a causa de los terremotos.

Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno dominicano activó la misión ‘Quisqueya Solidaria 2026’, un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves, mientras que este sábado envió un cargamento de medicamentos.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este sábado que han fallecido al menos 1.430 personas tras el doble terremoto, mientras que 3.238 se encuentran heridas y 3.142 familias quedaron damnificadas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.