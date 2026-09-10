RD espera casi seis años por medicamentos innovadores

El director de Fedefarma, Fernando Vizquerra, advirtió que esta situación agrava las condiciones de los pacientes.

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SANTO DOMINGO.- Los pacientes en República Dominicana esperan en promedio 71 meses, casi seis años, para acceder a medicamentos innovadores, según el índice WAIT 2026, elaborado por IQVIA y FIFARMA, con participación de organizaciones regionales como Fedefarma.

El período supera ligeramente el promedio de América Latina, estimado en 68 meses. La medición toma en cuenta el tiempo transcurrido entre la aprobación internacional de un medicamento y su autorización y disponibilidad efectiva para los pacientes.

TIEMPO DE APROBACIÓN Y ACCESO

El informe señala que República Dominicana registra 37 meses para la aprobación de los medicamentos y otros 34 meses para lograr su acceso, para un total de 71 meses.

En 2025, el país reportaba 31 meses de espera para la aprobación, aunque no existían datos suficientes para establecer el período total hasta su disponibilidad.

El director ejecutivo de Fedefarma, Fernando Vizquerra, advirtió que estas demoras pueden retrasar el inicio de tratamientos, favorecer la progresión de enfermedades y afectar la calidad de vida de los pacientes, especialmente aquellos con condiciones crónicas.

AVANCES REGULATORIOS

Fedefarma destacó avances implementados por el Gobierno dominicano, entre ellos el mecanismo de reliance, que permite considerar autorizaciones de organismos regulatorios como la FDA y la Organización Mundial de la Salud. Según la entidad, este procedimiento ha reducido algunos procesos de registro a unos 10 días.

No obstante, la directora ejecutiva de FIFARMA, Yaneth Giha, sostuvo que las dificultades de acceso responden a factores regulatorios, de infraestructura y financiamiento, por lo que abogó por decisiones basadas en evidencia y una mayor articulación entre los distintos sectores.

El estudio también coloca a República Dominicana como el segundo de los diez países evaluados con menor inversión pública en salud, con aproximadamente 2.9 % del PIB.

MENOR ACCESO A NUEVAS TERAPIAS

El índice advierte que el acceso en la región se concentra principalmente en medicamentos lanzados antes de 2020, mientras que la disponibilidad disminuye de manera considerable en el caso de terapias introducidas a partir de 2021.

Para su edición 2026, WAIT analizó 447 sustancias activas aprobadas entre 2014 y 2025 por la FDA o la EMA, correspondientes a cinco áreas terapéuticas y diez países de América Latina.

an/am