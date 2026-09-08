RD dona a México busto de sominicano Delfín Madrigal

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CIUDAD DE MEXICO.-República Dominicana y México reafirmaron sus profundos vínculos históricos, diplomáticos, de cooperación y parlamentarios durante la ceremonia de entrega y develación del busto del legislador y patriota dominicano Antonio Delfín Madrigal (1824–1889), realizada en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán.

El acto reivindicó uno de los episodios más significativos de la historia compartida entre ambas naciones: la proclamación de Benito Juárez como «Benemérito de las Américas».

El 11 de mayo de 1867, siendo diputado del Congreso Nacional Dominicano, Antonio Delfín Madrigal propuso una moción para conferir ese título al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Benito Juárez, en reconocimiento a su defensa de la libertad, la soberanía y la independencia de México y, con ello, la de todas las naciones americanas.

La moción fue aprobada por unanimidad por los 15 legisladores presentes en aquella histórica sesión, convirtiéndose en una extraordinaria manifestación de solidaridad continental en momentos decisivos para la soberanía mexicana.

La placa colocada junto al busto preserva los nombres de aquellos representantes: Juan Bautista Zafra, presidente del Congreso Nacional; Melitón Valverde; Pedro Valverde y Lara; Manuel María Castillo Medrano; Álvaro Fernández; Ramón María Mella Brea; Antonio Delfín Madrigal; Carlos Nouel; Jacinto de Castro; Wenceslao de la Concha; Deogracia Linares; Faustino de Soto; Telésforo Objío; Olegario Pérez y Juan Bautista Morel.

El senador mexicano Francisco Chíguil Figueroa resaltó la trascendencia histórica de aquel acontecimiento y valoró la donación que hace a México la República Dominicana, con la cual honra la memoria de Benito Juárez y Antonio Delfín Madrigal y reafirma la solidaridad que ha orientado a las relaciones entre ambos países.

Se valoró el gesto de Delfín Madrigal y de los legisladores dominicanos de aquel día por trascender el ámbito parlamentario para convertirse en una temprana manifestación de fraternidad entre dos naciones unidas por valores republicanos y por la defensa del derecho de sus pueblos a decidir soberanamente su destino.

La diputada Carmen Leyda Escarfuller Morel de Melo, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad República Dominicana–México, anunció la presentación ante la Cámara de Diputados de la República Dominicana del proyecto de ley que pretende declarar el 11 de mayo como Día de la Confraternidad Dominico-Mexicana, iniciativa contenida en el proyecto de donación del busto elaborado por Orlando Rodríguez, consejero en la Embajada de la República Dominicana en México.

El embajador Juan Bolívar Díaz dio lectura a la moción presentada por Delfín Madrigal ante el Congreso Nacional que provocó la proclamación de Juárez.

Participaron como parte de la delegación legislativa dominicana los diputados Juan Carlos Echavarría, Valerio Leonardo, Hermes Evangelina José Méndez, Adelis Olivares y Miguel Espinal, quienes posteriormente sostuvieron una reunión con los miembros del grupo parlamentario de amistad México–República Dominicana.