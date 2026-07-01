RD deportó 196,321 haitianos indocumentados en enero-junio

Además, desde octubre de 2024 cuando el Ejecutivo dominicano implementó un plan de deportaciones con el que buscaba repatriar a 10,000 haitianos por semana para controlar la migración irregular, 670,500 haitianos han sido enviados al vecino país, azotado desde hace años por una crisis en todos los órdenes.

Esta cifra refleja «el compromiso con las directrices del Gobierno dominicano en cuanto al fortalecimiento de los controles migratorios en el país», destacó la DGM en un comunicado.

La institución aseguró, no obstante, que «seguirá trabajando en coordinación con organismos internacionales vinculados a los Derechos Humanos para proteger la dignidad de las personas durante estos procesos migratorios».

Organismos como Amnistía Internacional (AI) han pedido al presidente dominicano, Luis Abinader, poner fin a sus políticas migratorias «racistas y discriminatorias» que, a su juicio, se aplican en contra de los haitianos en este país.

REVOCACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO

AI también ha exigido la revocación del protocolo sanitario que vincula el acceso a servicios de salud de los haitianos indocumentados con la deportación, «una medida que pone en riesgo vidas y viola el derecho a la salud», de acuerdo con ese organismo internacional.

En tanto, organizaciones locales que defienden los derechos de los inmigrantes alertan que estas medidas están generando un auge del tráfico y la trata de personas.