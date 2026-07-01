RD deportó 196,321 haitianos indocumentados en enero-junio

FORTALECIMIENTO CONTROLES MIGRATORIOS
Esta cifra refleja «el compromiso con las directrices del Gobierno dominicano en cuanto al fortalecimiento de los controles migratorios en el país», destacó la DGM en un comunicado.
La institución aseguró, no obstante, que «seguirá trabajando en coordinación con organismos internacionales vinculados a los Derechos Humanos para proteger la dignidad de las personas durante estos procesos migratorios».
Organismos como Amnistía Internacional (AI) han pedido al presidente dominicano, Luis Abinader, poner fin a sus políticas migratorias «racistas y discriminatorias» que, a su juicio, se aplican en contra de los haitianos en este país.
REVOCACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO
AI también ha exigido la revocación del protocolo sanitario que vincula el acceso a servicios de salud de los haitianos indocumentados con la deportación, «una medida que pone en riesgo vidas y viola el derecho a la salud», de acuerdo con ese organismo internacional.
En tanto, organizaciones locales que defienden los derechos de los inmigrantes alertan que estas medidas están generando un auge del tráfico y la trata de personas.
Sin un solo video que confirme eso.
Porque la verdad es que no es una gran MENTIRA de estos TRAIDORES negociantes de la patria.
Por Dios, no más mentiras, todas las guaguas están paradas en el parqueo de migración, yo vivo cerca de ahí, Haití entero está aquí.
Y no se nota len las calles andan como Pedro por su casa vendiendo los que le da la gana, trabajando en todas construcción, en los pica pollos chinos, en las tiendas chinas, en los residenciales de seguridad que sin vergüenza son la gente de migración saquen toda esta gente de RD