RD debutará ante Costa Rica en el Continental NORCECA 2026

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Las Reinas del Caribe debutarán el próximo 21 de agosto ante Costa Rica en el Campeonato Continental NORCECA Femenino de Voleibol, que se celebrará del 21 al 29 de agosto en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, donde la selección dominicana buscará defender la corona conquistada en 2023.

El torneo tendrá un atractivo adicional, ya que servirá de escenario para definir los equipos que avanzarán al proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los detalles fueron ofrecidos por el presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino, Cristóbal Marte Hoffiz, durante una conferencia de prensa celebrada en el salón de actos James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC).

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente de la Federación Dominicana de Voleibol (FEDOVOLI), Alexis García; el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldi Bautista; la directora general del Proyecto de Selecciones Nacionales, Milagros Cabral, y el entrenador de las Reinas del Caribe, Marcos Kwiek.

CLASIFICACIÓN OLÍMPICA

Marte Hoffiz explicó que los cuatro equipos que ocupen las primeras posiciones del Campeonato Continental NORCECA avanzarán a la segunda fase del proceso clasificatorio olímpico.

En esa etapa, el conjunto que termine en el primer lugar enfrentará al cuarto, mientras que el segundo se medirá al tercero, en semifinales programadas para el viernes 28 de agosto.

Los ganadores disputarán al día siguiente, sábado 29, el partido decisivo por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de los puntos correspondientes para el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Estados Unidos no participará en esta fase debido a que tiene asegurada su presencia en los Juegos Olímpicos por su condición de país sede.

Entre los participantes del Continental NORCECA figuran República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica y Trinidad y Tobago.

La selección dominicana aspira a conseguir su quinta clasificación olímpica. Su historial incluye las participaciones en Atenas 2004, Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024.

El primer partido de las Reinas del Caribe será frente a Costa Rica, a las 8:00 de la noche del 21 de agosto, en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, en el cierre de la jornada.

MARTE HOFFIZ AGRADECE RESPALDO DEL GOBIERNO

Marte Hoffiz agradeció el respaldo ofrecido por el presidente Luis Abinader y el ministro Kelvin Cruz para la celebración de ambos eventos internacionales.

Destacó que el apoyo gubernamental también fue fundamental para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen en el que República Dominicana conquistó 150 medallas, incluidas 46 de oro.

“Ese apoyo ha sido increíble, uno más, porque acabamos de celebrar con gran éxito los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó.

KELVIN CRUZ LLAMA A RESPALDAR A LAS REINAS

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, invitó a los aficionados dominicanos a respaldar nuevamente a las Reinas del Caribe durante su participación en el campeonato.

“Las Reinas del Caribe son las Reinas del Ministerio y las Reinas del país”, afirmó Cruz, al destacar que la selección constituye una de las principales marcas deportivas de República Dominicana.

El funcionario resaltó además que el Palacio de Voleibol ha sido renovado para recibir la competencia internacional y consideró que las jugadoras merecen el respaldo de la afición nacional.

De su lado, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, felicitó a las integrantes del seleccionado por su actuación en los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe y les deseó éxito en el nuevo compromiso internacional.

DOMINICANA DEFENDERÁ SU CORONA

República Dominicana conquistó el Campeonato Continental NORCECA en 2023 tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en una emocionante final disputada el 3 de septiembre de ese año.

Las dominicanas se impusieron con parciales de 12-25, 25-21, 19-25, 25-19 y 15-13 para conquistar su cuarto título en la historia de la competición.

La victoria significó, además, el tercer campeonato consecutivo de las Reinas del Caribe en el certamen, después de los títulos obtenidos en 2009, 2019 y 2021.

Con la experiencia acumulada y el respaldo de su público, el conjunto dominicano afrontará ahora el reto de mantener su dominio regional y buscar, ante su afición, el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

of-am