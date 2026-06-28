RD conquista premio de la ONU por innovador sistema compras

El reconocimiento fue entregado durante el Foro del Servicio Público de las Naciones Unidas.

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TBILISI, Georgia.– La República Dominicana alcanzó un importante reconocimiento internacional al recibir el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público (UNPSA 2026), considerado el máximo galardón mundial en materia de administración pública, gracias al Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR) desarrollado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El reconocimiento fue entregado durante el Foro del Servicio Público de las Naciones Unidas, celebrado del 23 al 25 de junio en Tbilisi, Georgia, donde la iniciativa dominicana fue distinguida en la categoría «Instituciones públicas transparentes y responsables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)».

Con este logro, la DGCP pasa a formar parte del exclusivo grupo de 12 instituciones públicas premiadas a nivel mundial, consolidando a la República Dominicana como referente internacional en innovación, transparencia e integridad en la gestión pública.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que el SAPR fue seleccionado entre más de 200 iniciativas provenientes de 193 países gracias al uso de analítica de datos e innovación para prevenir irregularidades en los procesos de contratación estatal.

«Este reconocimiento confirma que la innovación pública puede convertirse en una herramienta eficaz para prevenir riesgos, fortalecer la integridad institucional y garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado», afirmó Pimentel, quien resaltó que la plataforma fue desarrollada completamente con talento técnico de la institución.

Desde su implementación en 2021, el SAPR ha supervisado más de 360,000 procesos de contratación, generando alrededor de 147,000 alertas preventivas y permitiendo corregir más de 17,000 procedimientos antes de su adjudicación.

Asimismo, el sistema ha contribuido a suspender 83 procesos con riesgos relevantes y a cancelar 307 contrataciones por observaciones detectadas durante el monitoreo, además de reencauzar procedimientos valorados en más de US$778.3 millones, fortaleciendo la transparencia y la competencia en las compras públicas.

La plataforma funciona de manera automatizada sobre el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), evaluando diariamente todos los procesos activos mediante 34 alertas de riesgo, capaces de detectar situaciones como adjudicaciones entre proveedores vinculados, participación de empresas inhabilitadas, procesos de excepción con plazos irregulares y aperturas de ofertas fuera de los tiempos establecidos.

Durante el foro, la delegación dominicana presentó el SAPR como un modelo exitoso de transformación digital y prevención de riesgos, destacando su impacto en la modernización de la administración pública y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

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