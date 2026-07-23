RD comparte experiencia con Chile en producción agrícola 

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SANTO DOMINGO.- La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) recibió una delegación de la Comisión Nacional de Riego (CNR) de Chile, en una visita técnica orientada a conocer las experiencias desarrolladas por la República Dominicana en materia de producción agrícola bajo ambiente protegido.

La misión forma parte de un proceso de cooperación bilateral mediante el cual la República Dominicana comparte conocimientos, buenas prácticas y modelos de gestión implementados en el país, al tiempo que fortalece el intercambio de experiencias con la nación suramericana en beneficio de ambas instituciones.

La representación chilena está integrada por Valentina Mulchi Oviedo, coordinadora de la Unidad de Seguimiento de Concursos y Programas Especiales y Sebastián Morán Vallejo, profesional de apoyo de CNR, quienes desarrollan una agenda de trabajo junto a técnicos y directivos de la TNR.

Durante el acto de bienvenida, Manuel Mejía, encargado de Planificación y Desarrollo, valoró la cooperación técnica entre países de la región, destacando que la experiencia acumulada por la República Dominicana en la tecnificación del riego y producción agrícola en ambiente protegido, constituye un aporte importante para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades institucionales con Chile.

Asimismo, la delegación chilena habló de sus experiencias y programas desarrollados por la Comisión Nacional de Riego de Chile, generando un espacio de aprendizaje mutuo que permitirá identificar más oportunidades de colaboración y el desarrollo de iniciativas conjuntas en beneficio de ambos países.

La Comisión de CNR está visitando proyectos de riego, de invernaderos en ambiente protegido, en Jarabacoa, San José de Ocoa y Azua, donde están observando de primera mano experiencias dominicanas exitosas relacionadas con el ahorro de agua, la innovación tecnológica y el incremento de la productividad agrícola.

JPM