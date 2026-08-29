RD, Canadá, Cuba y Puerto Rico disputarán boleto a JJOO 2028

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SANTO DOMINGO, RD.– Canadá, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana se preparan para disputar una de las plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la disciplina de voleibol.

La competencia reunirá a cuatro de las principales selecciones de la región, que buscarán asegurar su clasificación olímpica y formar parte del torneo de voleibol de LA28.

El enfrentamiento entre estos representativos promete una intensa lucha por el boleto, debido al nivel competitivo y la tradición que mantienen en el voleibol internacional.

Para la República Dominicana, el proceso representa una nueva oportunidad de consolidar su presencia en el escenario olímpico y continuar el crecimiento experimentado por sus selecciones nacionales en los últimos años.

La clasificación hacia Los Ángeles 2028 forma parte del proceso internacional que definirá los equipos participantes en la próxima cita olímpica.

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