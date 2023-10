Ramfis Domínguez Presidente: ¡Para vivir sin miedo! (OPINION)

EL AUTOR es educador, activista social y político. Reside en Jersey City, Estados Unidos.

Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), el pasado miércoles 11 de octubre oficializó su candidatura presidencial para las elecciones del 19 mayo del 2024 con la Junta Central Electoral (JCE). Ramfis es el primer candidato presidencial en tomar esta acción de registrarse con este órgano electoral y así dejar claro que sus aspiraciones a la presidencia de nuestro país no son una utopía, sino una realidad política que enmarca la esperanza de democracia inclusiva del pueblo dominicano.

La candidatura presidencial de este agrupa las aspiraciones de un nuevo liderazgo político alternativo e independiente que ponga primero los intereses de una nación dominicana; antes que sus intereses personales, partidarios y los intereses de los poderes económicos del país.

El 21 de octubre el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina fue ratificado delante de la masa de los miembros y candidatos oficiales del (PED) como el candidato presidencial de esta organización política que cuenta con una membresía electoral registrada de 800 mil miembros. Los derechos constitucionales de elegir y ser elegido de parte de cada dominicano miembro o no del (PED) no pueden ser lacerados por los corruptos políticos desde el poder, como ocurrió en las elecciones presidenciales del 2020.

Los derechos fácticos de Ramfis están asegurados debajo de la Constitución dominicana y su participación en el torneo electoral del 2024 es una fresca opción necesaria para poder poner fin a la actual dictadura partidista de los partidos mayoritarios tradicionales del país que tienen desde 1966 mal administrando el erario patrio del pueblo.

El discurso demoledor del candidato presidencial del (PED), y su compromiso de enfrentar los problemas nacionales de una forma seria y firme lo colocan delante en la preferencia electoral de los dominicanos. Todos los que nos duele este país estamos cansados de seguir votando por la misma clase política que han creado los grandes problemas nacionales y que intentan reelegirse para seguir no dándole solución tampoco.

Una de las mejores ideas del programa de gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo es tan innovadora, como la construcción de una planta nuclear en la isla Beata en la provincia de Pedernales para usar el uranio que produce Haití y proveer electricidad al más bajo costo para resolver el problema del déficit energético.

Otra propuesta de Ramfis es obtener una moratoria del pago de la deuda externa de cinco años para invertir en el campo dominicano que solo usa 16% de sus tierras hábiles. La deportación masiva de todos los ciudadanos haitianos ilegales en el país que las parturientas haitianas en los primeros cinco meses del año registran 15 mil nacimientos, según el Servicio Nacional de Salud.

Ramfis Domínguez Trujillo representa las aspiraciones democráticas de tener un país incluyente de todos los dominicanos. Ramfis tiene la responsabilidad histórica de restaurar nuestro país y también el legado de la familia Trujillo con la implementación de un gobierno de consecuencias para aquellos que no cumplan la ley.

Este pueblo está cansado de la inseguridad social y vive con miedo de salir a transitar en las calles. Los dominicanos estamos sufriendo la inflación que detona el costo de la canasta familiar que está cerca de los 50 mil pesos al mes. La falta de oportunidades dignas de trabajo para que los jóvenes puedan progresar y no delinquir o perderse en el mundo de las drogas. Estos gobiernos de los partidos tradicionales por su manejo indiferente y corrupto han dejado más muertes en nuestros hogares que el tirano Trujillo y es hora de que salgan de la administración pública.

No se puede seguir apostando al político menos malo, como dijo el presidente Luis Abinader recientemente; hoy nosotros nos merecemos el mejor político disponible y es sin duda, Ramfis Domínguez Trujillo. Este país no se merece un presidente que sea menos malo, sino que este pueblo después de la muerte de Trujillo no ha pasado un presidente que luche íntegramente por el bien común de todos. Este pueblo se está salivando por tener esa opción política nueva que no tenga vínculos con los poderes políticos y económicos que nos han llevado al punto de un colapso nacional.

Ramfis Domínguez Trujillo candidato presidencial por el Partido Esperanza Dominicana (PED) tiene el carril de adentro para motivar a toda esa masa electoral de dominicanos a votar por él y que estamos fastidiados de los políticos tradicionales. Ramfis va a inspirar a salir a votar a los jóvenes que han perdido la esperanza de tener un futuro digno para ellos y sus familias. El nieto del dictador Trujillo es la realidad electoral que dará dignidad y respeto al gobierno doliente de la gente y que restaurará esta nación quisqueyana perdida en el abismo de la corrupción gubernamental.

latrincheradelhonor@gmail.com

jpm-am