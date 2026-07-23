Carteles en Dos Calles apuesta por la gráfica contemporánea

Se realizará una visita guiada este 23 de julio y un conversatorio con los artistas el 6 de agosto.

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SANTO DOMINGO.– La Fundación Conexión LiLeón inauguró la exposición «Carteles en Dos Calles», un proyecto que reúne a seis artistas para reinterpretar, mediante la gráfica y la serigrafía artística, el legado intelectual, poético y pedagógico de Salomé Ureña de Henríquez, con motivo del 175 aniversario de su natalicio.

La muestra, presentada en Dos Calles, Espacio Creativo, en la Ciudad Colonial, complementa la exposición «Siempre Salomé» y exhibe obras inéditas de Ani Mederos, Freddy Jana, Jesús Jiménez R., Lena Tokens, Olga Valdez y Rafa Melo.

Cada creador aborda temas presentes en la obra de Salomé, como la educación, la identidad nacional, la condición femenina, la maternidad y el compromiso ético con la sociedad.

Curada por la historiadora del arte Lilian Carrasco y con museografía del arquitecto Raúl Morilla, la propuesta reivindica el cartel como una expresión artística que integra diseño, memoria cultural y pensamiento crítico.

APUESTA POR LA SERIGRAFÍA

Uno de los principales aportes del proyecto es la promoción de la serigrafía artística. Las piezas fueron producidas en ediciones limitadas de 50 ejemplares numerados y firmados, impresos sobre papeles italianos Fedrigoni en el taller AXIOMA, bajo la dirección del maestro impresor Gustavo Fermín, con el objetivo de fortalecer el coleccionismo de obra gráfica contemporánea.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Lidia León, Yamile Eusebio, Ylonka Nacidit-Perdomo, Gustavo Fermín y Lilian Carrasco, que evaluó la calidad artística, la originalidad conceptual y la viabilidad técnica de las obras.

Como parte de las actividades, se realizará una visita guiada el 23 de julio y un conversatorio con los artistas el 6 de agosto, ambos en Dos Calles, Espacio Creativo.

La exposición permanecerá abierta al público con entrada gratuita mediante reservación previa.

an/am