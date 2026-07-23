Paseo de los medallistas, la nueva atracción del COJPD

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SANTO DOMINGO.– El renovado Paseo de los Medallistas se perfila como una de las principales atracciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que abrirá sus puertas al público este miércoles como antesala de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya ceremonia inaugural está prevista para el 24 de julio.

El anuncio fue realizado por el presidente del Comité Organizador, José Monegro, quien invitó a la ciudadanía, delegaciones y visitantes extranjeros a recorrer las instalaciones del principal complejo deportivo del país y apreciar las obras ejecutadas con motivo del evento regional.

“Estamos invitando a toda la población a visitar el Centro Olímpico para que pueda constatar cómo han quedado los escenarios donde se celebrarán las competencias”, expresó Monegro durante una rueda de prensa, acompañado por Rafael Martínez, director de prensa; Luis Taveras, director de eventos, y Hugo López Morrobel, director de Relaciones Públicas de Santo Domingo 2026.

Entre las principales novedades figura el Paseo de los Medallistas, un espacio completamente peatonal concebido para rendir homenaje a los atletas dominicanos que han conquistado preseas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Según explicó Monegro, en el lugar fueron instaladas estructuras que exhibirán los nombres de los medallistas nacionales en las diferentes disciplinas deportivas, con el propósito de preservar su legado e inspirar a las nuevas generaciones.

Además del nuevo paseo, el Centro Olímpico presenta una amplia transformación que incluye la remodelación de estadios y pabellones, construcción de nuevas edificaciones, mejoras en las áreas verdes y la modernización de los accesos al recinto.

Los detalles fueron ofrecidos durante la apertura oficial del Centro de Prensa de Santo Domingo 2026, ubicado en el Hotel Barceló Santo Domingo, desde donde se coordinará la cobertura informativa de la cita deportiva regional.

La apertura del complejo permitirá a los visitantes conocer de primera mano las instalaciones que albergarán una parte importante de las competencias de los Juegos, considerados el evento multideportivo más antiguo del continente.

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