FP reafirma compromiso hacer presidente a Leonel Fernández

RHODE ISLAND.- La Fuerza del Pueblo en Rhode Island reafirmó su compromiso de fortalecer su estructura política y ampliar su base de militantes con miras a las elecciones presidenciales de 2028, en las que busca llevar nuevamente a Leonel Fernández a la Presidencia de la República.

El miembro de la Dirección Política y presidente del partido en el Distrito Nacional, Rafael Paz, sostuvo un encuentro con la directiva local, encabezada por su presidente Ángel Rafael Ramírez y el secretario general Pedro Pineda, para evaluar las estrategias de empadronamiento y crecimiento organizativo.

Durante la reunión se presentó un informe sobre los avances del proceso de cedulación y se definieron los planes de trabajo que serán implementados en las próximas semanas para fortalecer la estructura electoral y organizativa del partido en ese estado.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Los dirigentes reiteraron que continuarán trabajando de manera organizada, cercana a la comunidad y enfocada en la integración de nuevos miembros, con el objetivo de consolidar la Fuerza del Pueblo en Rhode Island.

Asimismo, felicitaron a los dirigentes, miembros y simpatizantes por el respaldo brindado a las jornadas de organización y crecimiento de la entidad política.

En el encuentro participaron, además de Rafael Paz, José Castro (Organización), Jemmy Peña (Electoral), Josephine Santiago (Protocolo), Ernesto Valerio (Gestión Operativa), Antonio Aquino (Dirección Central), Sandy de la Cruz (Tecnología), Gustavo Peguero, Juan Carlos Santos (Culto) y Rafael Toribio (Propaganda).

También asistieron decenas de dirigentes, entre ellos Pedro Mercado, Luis Hilario, Erminia García, Héctor Vizcaíno, Eddy Ezequiel Tejada, Rafael Antonio Méndez, Alberto Bencosme, Felipe Sánchez, Julio Aza, Johnny Fernández, Arturo Mármol, Juancito Peña, Belkis Wance y Juan Ellis, quienes respaldaron los planes de fortalecimiento del partido en Rhode Island.

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