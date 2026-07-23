Cirujano representa la RD en un congreso de cirugía en África

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Dr. Nelson Encarnación Santana participó como conferencista internacional en el Vascular Interventional Advances Course 2026.

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SANTO DOMINGO.- El cirujano vascular y endovascular dominicano Dr. Nelson Encarnación Santana representó a la República Dominicana como conferencista internacional en el Vascular Interventional Advances Course (VIVAC) 2026, uno de los congresos más importantes de cirugía vascular y endovascular del continente africano, celebrado del 17 al 19 de julio en Johannesburgo, Sudáfrica.

La invitación fue realizada por la Sociedad Sudafricana de Cirugía Vascular, en reconocimiento a la trayectoria académica y científica del especialista, quien compartió escenario con expertos de Europa, Norteamérica, Asia y África para presentar los más recientes avances en el tratamiento de enfermedades arteriales y venosas.

Durante el congreso, el Dr. Encarnación desarrolló una amplia agenda científica que incluyó cuatro conferencias y la participación en talleres especializados sobre intervenciones venosas e interpretación de imágenes intravasculares (IVUS).

Entre los temas abordados figuraron el manejo del reflujo venoso superficial, casos clínicos de enfermedad venosa, estrategias modernas para el tratamiento de úlceras venosas crónicas y la comparación entre cirugía abierta y reparación endovascular en aneurismas aórticos complejos.

Su participación permitió compartir la experiencia dominicana en el tratamiento de enfermedades vasculares complejas y conocer de primera mano los avances tecnológicos y científicos que impulsan esta especialidad a nivel mundial.

El Dr. Nelson Encarnación ocupa actualmente la Secretaría General del Colegio Dominicano de Cirujanos para el período 2024-2026 y la Vicepresidencia de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular para el período 2025-2027.

Desde ambas posiciones promueve la educación médica continua, la investigación científica y la actualización permanente de los especialistas dominicanos.

Al concluir su participación en el VIVAC 2026, el especialista afirmó que representar a la República Dominicana en un evento de esta magnitud constituye un compromiso con la excelencia médica y con el fortalecimiento de la presencia del país en los escenarios científicos internacionales.

an/am

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