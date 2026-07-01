Ramfis acusa Gobierno del PRM de “hipotecar futuro del país”

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez-Trujillo, criticó el sometimiento de un nuevo contrato de préstamo por US$456 millones presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, al que calificó como parte de una política de endeudamiento “irresponsable e insostenible”.

El dirigente político afirmó que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúa recurriendo al financiamiento externo como principal mecanismo de gestión, lo que —según dijo— compromete el futuro económico del país.

PRÉSTAMOS HERRAMIENTA PRINCIPAL DE GOBIERNO

Domínguez-Trujillo sostuvo que cada situación fiscal es enfrentada mediante nuevos empréstitos.

“Cada vez que enfrentan un problema, la respuesta es la misma: endeudar más al país y trasladarle la carga a las futuras generaciones de dominicanos”, expresó.

COMPARACIONES CON ADMINISTRACIONES ANTERIORES

El líder del PED comparó el nivel de endeudamiento actual con gestiones anteriores, señalando que en los últimos seis años la deuda habría superado incrementos registrados en gobiernos previos.

Afirmó que durante los ocho años del expresidente Danilo Medina la deuda pública aumentó aproximadamente US$25,000 millones, mientras que —según sus cifras— en la actual administración esa cantidad ya habría sido superada en menor tiempo.

AUMENTO DE LA DEUDA Y ADVERTENCIAS ECONÓMICAS

Domínguez-Trujillo indicó que la deuda pública ha crecido alrededor de un 45 % durante la presente gestión, sin incluir el nuevo préstamo sometido al Congreso.

“Estamos frente al mayor desenfreno de endeudamiento que ha conocido la República Dominicana”, sostuvo.

Agregó que esta tendencia podría tener efectos prolongados en la economía nacional y en las futuras generaciones.

CADA DOMINICANO DEBE CERCA DE RD$500,000

El dirigente político aseguró que la deuda pública consolidada representa una carga aproximada de RD$500,000 por ciudadano.

“Cada niño que nace, cada trabajador, cada envejeciente… debe aproximadamente RD$500,000”, afirmó.

an/am