Unos quieren irse, pero docenas llegan a quedarse en Rep. Dom.

Parte de los 182 extranjeros, procedentes de más de 30 países, que se acaban de aquirir la ciudadanía dominicana. En primer plano el director de Migración, general Rafael Lee Ballester; la ministra de Interior, Faride Raful, y otros funcionarios.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Muchos dominicanos desean marcharse de su país e irse a buscar suerte en los Estados Unidos, Puerto Rico u otros países. Sin embargo, es también apreciable la cantidad de extranjeros que está viniendo, unos disfrutar temporalmente de los atractivos criollos y otros a quedarse a vivir aquí en forma definitiva.

Ha sido resaltante un acto que acaba de ser celebrado en Santo Domingo en el que fueron juramentados como ciudadanos dominicanos 182 extranjeros, procedentes de más de 30 países, quienes culminaron el proceso de naturalización y asumieron formalmente los derechos y deberes de la República Dominicana.

Durante el acto la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que la concesión de la ciudadanía dominicana constituye una decisión de Estado que debe realizarse con responsabilidad, transparencia y apego a las leyes.

“Otorgar la nacionalidad dominicana es una decisión seria, y se hace con criterio, con seriedad y con dignidad. Ustedes eligieron a la República Dominicana y la República Dominicana los eligió a ustedes”, expresó la Ministra.

Sostuvo que, a partir de la juramentación, los nuevos ciudadanos comparten los mismos derechos y deberes que los demás dominicanos, al tiempo que los exhortó a asumir con responsabilidad su compromiso con la nación.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Interior y Policía ha modernizado el proceso de naturalización mediante la digitalización de los expedientes, así como la incorporación de entrevistas y exámenes de ciudadanía, con el propósito de fortalecer los mecanismos de evaluación y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

RESALTA LABOR PERSONAL DE NATURALIZACION

De su lado, la directora de Naturalización, Dayana Díaz, resaltó la labor del personal encargado de evaluar cada solicitud y el componente humano que existe detrás de cada expediente. “Nosotros, oficiales públicos, no trabajamos con expedientes. No trabajamos con papeles. Trabajamos con la vida de la gente”, expresó.

En representación de los nuevos ciudadanos, el académico y empresario Arturo de las Heras agradeció la acogida que ha recibido en el país y destacó los vínculos construidos con la República Dominicana a lo largo de los años.

“Aquí he encontrado buena gente, amigos y oportunidades para contribuir. Hoy ese vínculo se convierte también en ciudadanía. República Dominicana es mi patria”, manifestó.

De las Heras concluyó su intervención con una frase que resumió el significado de la ceremonia: “Ya soy dominicano”.

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