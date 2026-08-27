R. Dominicana y Venezuela a la final Panamericano de Béisbol

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Las selecciones de República Dominicana y Venezuela se enfrentarán este jueves por el título del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil, categoría 11-12 años, en un partido programado para las 10:00 de la mañana en el estadio de softbol número dos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Ambos equipos conquistaron su pase a la final tras imponerse en la jornada del miércoles. República Dominicana derrotó 3-0 a Colombia, mientras Venezuela superó 9-1 a México.

La final representará una reedición del partido decisivo de la pasada edición del torneo, cuando Venezuela se impuso 1-0 sobre el combinado dominicano.

El torneo está dedicado al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Dominicana avanza con gran actuación monticular

En el triunfo dominicano sobre Colombia, Weyland Valdez y Ángel Valdez encabezaron la ofensiva al remolcar dos carreras cada uno, mientras Isaury Mejía y John Cáceres produjeron una vuelta por cabeza.

Víctor Caminero se acreditó la victoria desde el montículo, al lanzar una entrada y un tercio, en la que enfrentó a cinco bateadores, permitió una transferencia y ponchó a uno.

Por Colombia, Jeremy Jiménez produjo la única carrera de su equipo en el torneo, mientras Juan López cargó con la derrota tras trabajar dos entradas y dos tercios, permitir dos hits y tres carreras, conceder cinco bases por bolas y ponchar a un bateador.

Venezuela avanza con dominio de Gutiérrez

En el otro encuentro de semifinales, Aaron Gutiérrez protagonizó una destacada actuación al lanzar las seis entradas del partido y permitir apenas tres imparables en la victoria de Venezuela sobre México.

Gutiérrez enfrentó a 21 bateadores, ponchó a siete y otorgó dos boletos para acreditarse el triunfo. Además, contribuyó a la ofensiva al remolcar una carrera, mientras Osvaldo Díaz produjo la otra vuelta de los venezolanos.

Alonso Duarte fue el lanzador derrotado por México, luego de trabajar cuatro entradas y un tercio, en las que permitió siete hits y tres carreras, concedió cuatro transferencias y ponchó a dos bateadores.

Premiación

Luis Mercedes, director general del certamen Panamericano Infantil, informó que una vez concluida la final se realizará la premiación de los equipos campeón y subcampeón.

Posteriormente, a partir de las 5:00 de la tarde, tendrá lugar el acto de reconocimiento a los jugadores más destacados en las diferentes categorías del torneo.

La ceremonia se llevará a cabo en el Albergue Olímpico Dominicano.

of-am