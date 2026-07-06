R. Dominicana consolida como hub regional de inversión

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SANTO DOMINGO. – La República Dominicana reafirmó su posicionamiento como uno de los destinos más competitivos para la inversión extranjera en la región tras la celebración del Americas Investment Forum (AIF) 2026, organizado por ProDominicana en alianza con la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA).

El evento reunió durante tres días a más de 2,000 participantes de 52 países, incluyendo representantes de 26 agencias de promoción de inversiones, inversionistas internacionales, organismos multilaterales, autoridades gubernamentales y líderes del sector privado, consolidándose como una de las principales plataformas de negocios e inversión del hemisferio.

Como resultado central del foro, se generaron intenciones de inversión estimadas en US$4,151.3 millones para la región de las Américas, de las cuales alrededor del 90 % se orientan a proyectos vinculados con la República Dominicana, lo que refuerza la confianza del capital internacional en el clima de negocios del país.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a autoridades del Gobierno y representantes del sector productivo. En el acto se reconocieron empresas de inversión extranjera y se presentó la conferencia magistral del economista Ricardo Hausmann, del Harvard Growth Lab, quien abordó la innovación y la competitividad como ejes del desarrollo económico.

En la segunda jornada participó la vicepresidenta Raquel Peña, quien destacó la relación entre inversión, estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido, en el marco de las políticas de atracción de capital que impulsa el país.

Durante el foro también participaron altas autoridades como Eduardo Sanz Lovatón, Roberto Álvarez, Joel Santos, Eduardo Estrella, Paíno Henríquez, David Collado, Ernesto Bournigal, Hostos Rizik y Jean Luis Rodríguez, entre otros funcionarios vinculados a sectores estratégicos.

Entre los factores resaltados como pilares del clima de inversión dominicano se encuentran la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la infraestructura, la apertura comercial, el fortalecimiento institucional y el modelo de alianza público-privada, elementos que han contribuido al posicionamiento del país como hub logístico regional.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, también vicepresidenta de WAIPA, señaló que los resultados del evento reflejan la confianza sostenida de la comunidad internacional en la República Dominicana como plataforma de inversión en el Caribe y América Latina.

Asimismo, destacó que el desempeño reciente del país respalda esta tendencia, al recordar que en 2025 la inversión extranjera directa alcanzó un récord histórico de US$5,032.8 millones, mientras que en el primer trimestre de 2026 se registraron US$1,671.9 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 16 %.

En el marco del foro se desarrollaron sesiones de “Project Pitch”, donde se presentaron seis proyectos dominicanos por un valor conjunto de US$985.2 millones. Además, las rondas de negocios generaron oportunidades de inversión superiores a los US$3,000 millones en sectores como energía, turismo, infraestructura, logística, manufactura, zonas francas, construcción y tecnología.

El AIF 2026 también fortaleció la cooperación internacional mediante la renovación de acuerdos entre ProDominicana y el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras, así como la firma de un nuevo memorándum con la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay (REDIEX), con el respaldo de la Cámara de Comercio Domínico-Paraguaya.

En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue presentada la actualización del Mapa de Inversiones Sostenibles de la República Dominicana, herramienta orientada a identificar oportunidades de inversión y promover decisiones informadas en el territorio nacional.

Durante el evento también se anunciaron nuevas inversiones, entre ellas la expansión turística de The Palace Company, el mayor proyecto de almacenamiento de energía del Caribe por AES Dominicana, la ampliación de la zona franca de Nigua y nuevos proyectos de Gravita Dominicana, con impacto en la generación de empleos y la diversificación productiva.

La clausura del foro reunió a expertos internacionales y representantes de organismos multilaterales, quienes abordaron tendencias globales como nearshoring, inteligencia artificial, transición energética, financiamiento sostenible y digitalización de la economía.

Finalmente, fue presentada la Declaración del Americas Investment Forum 2026, reafirmando el compromiso regional con la innovación, la sostenibilidad y la cooperación económica. Con estos resultados, el evento consolida a la República Dominicana como un centro estratégico de inversión y crecimiento en las Américas.

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