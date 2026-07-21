R. Dominicana anuncia equipo de 30 ciclistas para los JCC 2026

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Santo Domingo, 21 jul.- República Dominicana competirá con una delegación de 30 ciclistas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

De acuerdo con la Dirección Técnica del certamen, las competencias de ciclismo se disputarán entre el 26 de julio y el 1 de agosto e incluirán las modalidades de pista, ruta, ciclismo de montaña y BMX.

La representación en ciclismo de pista estará integrada por 14 atletas, siete hombres y siete mujeres, quienes intervendrán en pruebas como persecución por equipos, madison, omnium, keirin, velocidad y velocidad olímpica en el Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El equipo masculino lo conforman William Guzmán, Manuel Estévez, José Junior González, Etanislao Lantigua, Anderson Aracena, Alberto Ramos y Danielki Cedeño.

En la rama femenina tomarán parte Marelín Canela, Feline Mendoza, Stephany Contreras, Raquel Restituyo, Katherine Estévez, Winifer Aquino y Melssy Pérez.

En la ruta, la selección masculina estará integrada por Juan Carlos de los Santos, Roger Marte, Alberto Ramos, Jonathan Ogando, Erlin García y Josuha Iciano, mientras que el conjunto femenino lo integran Flor Espiritusanto, Melssy Pérez, Stephany Contreras, Raquel Restituyo, María Teresa Mirabal y María Vega.

Las pruebas de ruta tendrán lugar en un circuito del Centro de los Héroes. La competencia femenina, sobre 123,2 kilómetros, está programada para el 1 de agosto, en tanto la de varones recorrerá 169,5 kilómetros al día siguiente.

En mountain bike, que se desarrollará del 30 de julio al 1 de agosto en el complejo de La Barranquita, competirán Jeudy Liranzo y Alex Muñoz en la rama masculina, junto a Gabriela Tejada y María de los Ángeles Contreras entre las mujeres.

La representación dominicana en BMX estará integrada por Jeremy Marchena, Brian David Marchena y Ruth Esther Ruiz. Las pruebas de esta modalidad se efectuarán del 28 al 30 de julio, también en La Barranquita, en Santiago de los Caballeros.

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