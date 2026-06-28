R. Dom. envía a Venezuela un nuevo contingente rescatistas

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno envió un nuevo grupo de especialistas en búsqueda y rescate a Venezuela para apoyar las labores de rescate tras los recientes terremotos.

El equipo lo integran rescatistas del CEMED del Ministerio de Defensa, del COE y de la Defensa Civil, que se suma a los esfuerzos internacionales de localización y rescate en las zonas afectadas.

El traslado se realizó en una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, despidió al contingente y destacó su preparación, profesionalismo y vocación de servicio.

Lo acompañaron Edwin Olivares, subdirector de Operaciones del COE; Jesús Vargas, director de la Defensa Civil de Santo Domingo, y el general de brigada piloto Manuel A. García Lithgow, subcomandante general de la FARD.

Fernández Onofre instó a los rescatistas a actuar con disciplina y espíritu solidario, y reiteró el respaldo del Gobierno a las acciones humanitarias en apoyo al pueblo venezolano.

Con este despliegue, el Estado dominicano fortalece la Operación Quisqueya Solidaria 2026, que ya incluye envío de personal especializado, material de apoyo, asistencia a dominicanos en Venezuela y canales para ayuda humanitaria a la población venezolana.

jt-am