Que la sangre no llegue al río

EL AUTOR es vocero de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

Han sido muchas las ocasiones que he escrito acerca del problema haitiano en nuestro país. Tnto así, que amigos, familiares y conocidos me han tildado de anti-haitiano, xenófobo y racista. Pero como siempre, el tiempo le da la razón a quien la tiene.

Todas las veces que he escrito y llamado la atención a nuestras autoridades, no es con el fin de humillar o denigrar a ningún haitiano inmigrante que esté legal o no en nuestro país, pues ellos al igual que nosotros buscan un mejor porvenir para los suyos; cosa que es totalmente normal en los seres humanos.

El objetivo siempre ha sido para que exista un control migratorio ordenado en la República Dominicana, no sólo con haitianos sino con otros grupos étnicos también.

Pero debido a la dejadez de nuestras autoridades, hoy estamos a punto de un conflicto a escala mayor con el país vecino.

La ambición sin límites de políticos, empresarios, militares y algunos malos dominicanos que utilizan a los haitianos para fines de lucro nos ha llevado a esta situación.

Ahora tenemos el dilema del río Masacre, pues los haitianos firmaron un pacto con nuestro gobierno en el año 2021 acerca de que harían ciertos trabajos en dicho río, sin afectar su cauce, pero tan solo unos días atrás hemos visto que nos ha mentido como siempre.

El gobierno de facto de Haití ha dicho que es un proyecto privado y que no puede detenerlo, pero hay imágenes donde se ven policías, pandilleros y militares custodiando los trabajos que se ejecutan. También una gran muchedumbre que al ver a los policías, pandilleros y militares se pone muy contenta, porque en lo único que todos los haitianos son unidos es en el odio hacia los dominicanos.

Con estos trabajos que se ejecutan en dicho río, los haitianos demuestran su verdadera cara hacia los dominicanos. Haití tiene una posición completamente hostil hacia nosotros. Por ende, debemos cuidarnos de esa hostilidad.

Aprovechando que la frontera está cerrada, el gobierno debe de hacer una deportación masiva de haitianos ilegales, pues con este problema no podemos tener troyanos en nuestro país.

Hay que dejar las puertas siempre abiertas a la diplomacia, al diálogo y el entendimiento, pues los dos países no les conviene un conflicto bélico o una guerra patriótica. Hay que evitar por todos los medios necesarios que la sangre no llegue al Río. Y no hacer caso a esos grupos de agitadores.

