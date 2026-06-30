Puntacana Resort anuncia el PGA Tour de Golf versión 2026

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SANTO DOMINGO. – El Grupo Puntacana presentó los detalles de la novena edición del Corales Puntacana Championship, evento oficial del PGA TOUR, que se celebrará del 13 al 19 de julio de 2026 en el campo Corales Golf Course, dentro de Grupo Puntacana.

La edición 2026 marcará varios hitos para el torneo: será la primera vez que se dispute en el mes de julio, contará con un field ampliado de 144 jugadores profesionales provenientes de unos 20 países y otorgará una bolsa récord de US$4 millones, la más alta registrada en un evento deportivo en la República Dominicana.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en Santo Domingo, encabezada por ejecutivos del Grupo Puntacana, representantes de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF) y autoridades del circuito.

Desde su incorporación al calendario oficial del PGA TOUR en 2018, el torneo se ha consolidado como una de las principales vitrinas del turismo deportivo en el Caribe, con alcance global a través de la integración del DP World Tour y el sistema de clasificación de la FedEx Cup.

Entre los jugadores confirmados figuran ex campeones del evento como Joel Dahmen (2021), Chad Ramey (2022) y Garrick Higgo (2025), considerados los “Reyes de Corales”. La representación dominicana estará a cargo de Domenico Geminiani, Anthony García y Willy Pumarol, quienes accedieron al torneo mediante el Tour Canita.

El Corales Puntacana Championship tendrá una amplia cobertura internacional con transmisión en 153 países, 28 idiomas y más de 35 horas de televisión en vivo, además de una red de 43 socios de difusión. El evento ha generado más de 7.1 mil millones de impresiones digitales y ha recibido a más de 103 mil espectadores acumulados desde su creación.

Más allá del deporte, el torneo mantiene un componente social a través de la Fundación Grupo Puntacana, que destina parte de los ingresos a proyectos ambientales, educativos y comunitarios, incluyendo restauración de corales, conservación marina y programas de inclusión social.

Durante la semana del evento, el público podrá disfrutar de experiencias gastronómicas, música en vivo, áreas de entretenimiento, skyboxes frente al mar y otras actividades familiares en el entorno del resort.

Las entradas estarán disponibles a través de Tuboleta, el Visitor’s Center de Puntacana Resort y puntos de acceso autorizados desde julio de 2026.

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