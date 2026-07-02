PUERTO RICO: ProDominicana participa en Feria de Alimentos

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SAN JUAN, Puerto Rico.- ProDominicana reafirmó su liderazgo en la promoción de las exportaciones dominicanas al participar por tercer año consecutivo en MIDA Conference & Food Show 2026, celebrado del 25 al 27 de junio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan.

El evento es considerado la feria comercial más importante de la industria de alimentos y distribución en la isla.

El corte de cinta del Pabellón de la República Dominicana lo encabezaron la diputada de Ultramar Adelys Olivares; el cónsul general dominicano en Puerto Rico, Arsenio Borges, y el gerente de Internacionalización de Pymes de ProDominicana, Víctor M. Encarnación.

La delegación dominicana estuvo integrada por siete empresas exportadoras. Entre ellas figuran Agrio Fresh, especializada en limones; AMD, del sector agroalimentario, y Padilla Compañía de Empaques. Varias de las firmas ya mantienen operaciones comerciales y exportaciones activas hacia Puerto Rico.

Bajo el liderazgo de su directora ejecutiva, Biviana Riveiro, ProDominicana ha fortalecido una política institucional enfocada en abrir nuevos mercados y consolidar los existentes.

Puerto Rico es el cuarto socio comercial de la República Dominicana, solo superado por Estados Unidos, Haití y Suiza. Esto lo convierte en un destino prioritario dentro de la estrategia de internacionalización de ProDominicana.

Desde la apertura de la Oficina Comercial de ProDominicana en Puerto Rico, el gestor comercial Harold Acevedo propuso la participación permanente en MIDA. La iniciativa fue acogida como estrategia institucional. En los últimos tres años, ProDominicana ha desarrollado una agenda de negocios que incluye acuerdos de cooperación y reuniones con cadenas de supermercados, importadores y distribuidores.

La participación permitió fortalecer relaciones con clientes, identificar nuevas oportunidades de negocios y ampliar la presencia de productos dominicanos en el mercado puertorriqueño.

Por ProDominicana participaron Roselyn O’Neil, gerente de la Red Internacional; Crismela Mercado, ejecutiva de Negocios de Relaciones Internacionales; Stephanie Cabral, especialista de Relaciones Internacionales; Víctor M. Encarnación, gerente de Internacionalización de Pymes, y Harold Acevedo, gestor comercial en Puerto Rico.

También asistieron la embajadora Lil Jana y la ministra consejera Eridania Carolina Suero, de la Comisión Mixta Bilateral RD–Puerto Rico; el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso; la consultora de Comercio Internacional Cinthya Irizarry; Nelson Torres, representante del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico en República Dominicana, y representantes del Consulado Dominicano en Puerto Rico.

El sector empresarial estuvo representado por la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez, y el presidente electo del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, Alan Taveras. Además, asistieron John Nogueras Gantu, director del Departamento de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado de Puerto Rico, y Gaudy Gómez, directora de la Oficina de Asistencia al Inmigrante del Municipio de San Juan.

La participación consecutiva de ProDominicana en MIDA reafirma la visión institucional de fortalecer la oferta exportable dominicana en Puerto Rico, promoviendo nuevas oportunidades de negocios y atrayendo inversiones.