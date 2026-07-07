PUERTO RICO: Ascienden a 248 asesinatos en solo seis meses

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San Juan, 7 jul.- Puerto Rico registró 248 asesinatos en los primeros seis meses del año, 17 más que en el mismo periodo en 2025, confirmó hoy el jefe de la Policía, Joseph González.

«Una sola víctima ya es demasiado, pero esos números no cambian nuestra estrategia, sino que la reafirman», abundó en conferencia de prensa en la cual defendió la estrategia operacional de la Policía de Puerto Rico.

González, quien fuera jefe del FBI en esta isla del Caribe, indicó que la labor policial no debe medirse por la cifra de asesinatos, sino por el impacto contra organizaciones criminales, armas ilegales y narcotráfico.

«Nuestro trabajo también es medir las organizaciones criminales que desmantelamos, por las armas ilegales que sacamos de la calle y por los narcotraficantes que arrestamos», afirmó.

El responsable policial precisó que durante este primer semestre la Policía realizó 14 mil 696 arrestos, sometió siete mil 334 casos criminales, ocupó mil 124 armas ilegales y sacó de circulación más de 75 mil municiones.

La policía puertorriqueña igualmente ejecutó 738 órdenes de allanamiento, arrestó a 79 gatilleros, capturó a 11 de los fugitivos más buscados y ocupó más de 1,7 millones de dólares en efectivo atribuido a actividades criminales.

«Cada uno de esos números significa una organización debilitada, un arma menos en la calle, un delincuente violento menos y una comunidad más segura», dijo González al ratificar que cuatro de cada 10 asesinatos investigados este año están vinculados con el narcotráfico, tres de cada 10 responden a venganzas o rencillas entre grupos criminales y nueve de cada 10 fueron cometidos con armas de fuego.

Añadió que por eso mantenemos concentrados nuestro esfuerzo en sacar las armas ilegales de la calle y en desmantelar las organizaciones criminales responsables de esa violencia.

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