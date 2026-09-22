Puello, González, Florentino y Zorrilla dominan la Copa MTB

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HIGÜEY, La Altagracia.– Rodolfo y Jafseilyn Puello, Gian González, Enves Florentino y Janeury Zorrilla conquistaron los principales honores en sus respectivas categorías durante la última prueba puntuable de la Copa Ciclista Regional del Este MTB 2026, celebrada el domingo en la comunidad El Calichal, provincia La Altagracia.

El romanense Rodolfo Puello, conocido como Osiris, se impuso en la categoría Elite, disputada a cuatro vueltas sobre un exigente circuito todoterreno, marcado por las altas temperaturas y las dificultades del recorrido.

Puello, integrante de la selección nacional paralímpica y miembro de la Armada de República Dominicana, fue escoltado en el podio por Ángel Miguel Bosh, Moisés Rivera y Alejandro Gómez, quienes ocuparon la segunda, tercera y cuarta posiciones, respectivamente.

DOMINIO EN LAS CATEGORÍAS INFANTILES

En la categoría Infantil B, Gian González se llevó el primer lugar, seguido por Rachely Puello, mientras que Jafseilyn Puello se proclamó campeona en la división Infantil C.

En la modalidad E-Bikes, Enves Florentino se adjudicó el primer puesto, por delante de Cristian Alcántara.

En la categoría Master A, Janeury Zorrilla encabezó la clasificación, seguido por Elady Cordero, Wilfredo González y Carlos Bautista, quienes completaron las cuatro primeras posiciones.

La Master B tuvo como ganador a Ángel Manuel Rodríguez, escoltado por Diovandy Castillo, Esic González, Joel Guerrero, Dasling De los Santos, Ernesto Rodríguez y Kelin Ernesto.

En Master C, William Alcántara obtuvo el primer lugar, seguido por el capitalino Alexis Guzmán Flamberg, Pedro La Hoz, Frank Cedeño y Francisco Pepén.

TRIUNFOS EN LAS CATEGORÍAS RECREATIVAS

Adrián de Peña se impuso en la categoría Recreativo A, seguido por Rosaura Santos, Franklin Ramos y Deilyn José.

En Recreativo B, Jesús Monegro ocupó el primer lugar del podio, acompañado por Gabriel Trinidad y Milton Peña, segundo y tercero, respectivamente.

RECONOCEN A KIRSY RIJO Y VITASALUD

Durante la jornada, el comité organizador de la Copa Ciclista Regional MTB 2026, presidido por Mario Beurms, entregó reconocimientos a Kirsy Rijo Jiménez, presidenta de la Asociación de Ciclismo de la Provincia La Altagracia, y al equipo de promoción de Vitasalud.

La actividad contó además con la presencia de colaboradores del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), entre ellos Ramón Martín Olivo, coordinador general del ciclismo de los XII Juegos Escolares Deportivos Nacionales Higüey 2027.

También participaron varios integrantes de la Comisión Dominicana de Ciclismo Escolar, así como los técnicos audiovisuales Roger Pérez y José Miguel Flores.

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