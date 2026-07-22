Publican libro “De la crisis a un sistema de oportunidades”

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SANTO DOMINGO.- El periodista Wilfredo Polanco anunció la publicación en Amazon de su nuevo libro De la crisis a un sistema de oportunidades, en el que propone una metodología para ayudar a empresas, instituciones y equipos a construir el ecosistema organizativo que necesitan antes de automatizar procesos e incorporar inteligencia artificial.

Bajo la premisa “el libro que enseña el paso clave para que la IA genere valor”, la publicación sostiene que la transformación tecnológica no depende únicamente de adquirir herramientas, automatizar tareas o incorporar plataformas. Requiere información confiable, procesos claros, decisiones bien formuladas, responsabilidades definidas, seguimiento verificable, memoria operativa y capacidad para convertir resultados y errores en aprendizaje.

El comunicador indica que la necesidad de construir ese ecosistema se reflejada en el reciente reporte Estado de Marketing, Ventas y Servicio con IA 2026, elaborado por HubSpot a partir de una encuesta realizada a 720 líderes empresariales de México, Colombia, Chile y España.

El estudio muestra que el 86 % de los equipos consultados ya utiliza inteligencia artificial, pero solo uno de cada cuatro la alimenta con datos reales para mejorar la toma de decisiones. El resto produce más, pero no necesariamente mejor.

El reporte también revela que el 65 % de los equipos que se consideran alineados con la IA ha perdido resultados por falta de información compartida y que en el área comercial, el 67 % de los equipos de ventas perdió o retrasó al menos un negocio durante el mes por información incompleta en el sistema CRM.

Esta cifra muestra que disponer de tecnología no resuelve por sí solo los problemas de datos fragmentados, registros incompletos, responsabilidades difusas o procesos que no han sido organizados previamente.

Polanco indica que esos resultados refuerzan una de las ideas centrales del libro: la inteligencia artificial no genera valor únicamente porque una organización la incorpore. Para producir resultados, necesita operar dentro de un ecosistema donde la información se registre correctamente, las decisiones tengan responsables, los procesos puedan verificarse y el aprendizaje quede disponible para futuras acciones.

jpm-am