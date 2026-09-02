Proyecto plantea servicio militar obligatorio para dominicanos 

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados plantea establecer en la República Dominicana un servicio militar obligatorio para dominicanos de ambos sexos de entre 18 y 35 años de edad.

La iniciativa, autoría del diputado Elías Wessin Chávez y depositada en mayo pasado ante la Secretaría Legislativa, define el Servicio Militar como un período de educación, capacitación y adiestramiento que iniciaría con una fase básica y continuaría con la asignación de los conscriptos a distintas áreas militares.

El objetivo es prepararlos para servir en las reservas y responder ante eventuales amenazas internas o externas.

El texto establece que la obligación de prestar el servicio comienza el día en que la persona cumple la mayoría de edad y concluye al alcanzar los 35 años. Dispone que las familias que reciben ayuda directa o indirecta del Estado tendrían la obligación de enviar a sus hijos que se encuentren dentro del rango de edad.

Durante el entrenamiento, los conscriptos recibirían un sueldo mínimo para cubrir sus necesidades y serían incorporados como beneficiarios del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

DISCIPLINA Y FORMACION TECNICA

Entre los considerandos, el proyecto argumenta preocupación por la transformación de costumbres, valores y principios como el respeto, la honestidad y el patriotismo, y plantea el servicio militar como herramienta para enfrentar esa situación.

Sostiene, además, la necesidad de rescatar a parte de la juventud de la «ociosidad improductiva» mediante el estudio y la disciplina. El entrenamiento no se limitaría al manejo de armas, sino que incluiría formación en carreras técnicas, valores patrios y disciplina.

La propuesta vincula la creación del servicio con la reducción de la delincuencia juvenil y la inserción laboral posterior, así como con el fortalecimiento de la estrategia de defensa y seguridad nacional y el aumento de las reservas disponibles ante emergencias, calamidades públicas o eventuales conflictos bélicos.

En materia de salud, el proyecto cita estudios según los cuales el 33.6% de los jóvenes dominicanos tendría sobrepeso y sostiene que la actividad física vinculada al entrenamiento contribuiría a enfrentar el sedentarismo.

jt-am