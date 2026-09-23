Cerrar los agujeros por donde se nos escapa el agua

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Los dominicanos hemos vivido con la idea de que el agua es un don de Dios y, por tanto, abundante, inagotable y prácticamente gratuita. Abrimos una llave y dejamos correr el agua como si detrás de ella hubiera un río infinito.

La desperdiciamos sin remordimientos porque durante generaciones hemos vivido de espalda a una realidad que comienza a alcanzarnos: el agua dulce es un recurso limitado y administrarla bien es uno de los grandes desafíos de nuestro país.

En medio de esta realidad ha surgido la propuesta de llevar agua desde la presa de Hatillo para abastecer al Gran Santo Domingo, una obra de gran envergadura que implicaría cuantiosas inversiones.

Pero antes de emprender una obra de semejante magnitud convendría esconder a esta pregunta: necesitamos buscar más agua o aprovechar mejor la que tenemos?.

Planteamiento

Expertos, miembros de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ADIS) han planteado serias reservas sobre la conveniencia de invertir cientos de millones de dólares en llevar agua de Hatillo sin antes recuperar la capacidad de los sistemas existentes y reducir las enormes perdidas en las redes de distribución.

Y quienes levantan esta voz de alerta no son improvisados. Son figuras de reconocida experiencia y capacidad en el tema, como son Magda Duarte, Paulino Turbi y Julio Suero Marranzini, presidente de la ADIS.

Hay datos que obligan a prestarles atención.

Veamos. Los días 21 y 22 de marzo del 2024 se celebró en Santo Domingo un seminario técnico sobre “Reducción y Control de agua no contabilizada en sistemas de abastecimiento de agua potable de la República Dominicana”.

Sus conclusiones fueron un llamado a la atención.

Los balances presentados por diferentes i sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento mostraron porcentajes de agua no contabilizada que oscilaban entre 55 por ciento y 71 por ciento, con la excepción del acueducto de Punta Cana.

Dicho de manera sencilla: una parte extraordinaria del agua que entra a nuestros sistemas no llega a convertirse en agua debidamente registrada y facturada. En ese problema intervienen fugas físicas, averías, conexiones irregulares, deficiencias de mediciones y problemas de gestión.

Es como administrar una empresa en la que se pierde más de la mitad de la mercancía antes de llegar al consumidor y, en lugar de corregir el problema, decidir comprar más mercancía.

Los especialistas sostienen que el país dispone de fuentes de agua, pero enfrenta graves problemas de administración, distribución y aprovechamiento. De ahí la necesidad de determinar cuánta agua se pierde, donde se pierde y por que se pierde.

No es poca cosa. Reparar redes deterioradas, instalar y mantener medidores, controlar fugas, sectorizar los sistemas y mejora la gestión puede resultar menos vistoso que inaugurar una gran obra, pero probablemente sea una de las inversiones más necesaria que se pueda hacer.

Esto no significa renunciar a buscar nuevas fuentes. El Gran Santo Domingo continúa creciendo, aumenta la demanda y se debe planificar su abastecimiento para las próximas décadas. Hatillo puede formar parte de esa discusión. Una cosa es prever el futuro y otra muy distinta es pretender resolver con más agua un sistema que pierde una proporción enorme de la que recibe.

Y en esto también tenemos responsabilidad los ciudadanos. No podemos exigir eficiencia a las autoridades mientras dejamos una llave abierta,

lavamos una acera con agua potable o contemplamos indiferentes una tubería rota.

El agua es ciertamente un don de Dios. Pero las tuberías, los acueductos, la administración y la responsabilidad de cuidarla son asuntos de los ciudadanos. Antes de recorrer kilómetros buscando agua nueva, deberíamos comenzar por algo más cercano y sensato: cerrar los agujeros por donde se nos está escapando el agua que ya tenemos.

jpm-am