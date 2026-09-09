Proponen novela escritor Haití para 12 premios internacionales

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Puerto Príncipe, 9 sep.- La novela del escritor haitiano Thélyson Orélien «Era esto o morir», ganadora hasta hoy de tres premios literarios internacionales, opta ahora por otros 12 lauros de ese tipo, entre ellos los franceses Goncourt y Renaudot.

El aval de esa trilogía de lauros ya entregados a esa obra, el español Méduse, el estadounidense PremiÃ¿re Plume y el también francés Estrasburgo Espoir CIC, continúa ahora en Canadá su trayectoria literaria en idioma francés, según el diario Le Nouvelliste.

La Opera Prima de Orélien (1988) está preseleccionada, además, para las ediciones este año de los premios de Francia du Roman Fnac; Décembre; roman français; y André Malraux; de Monaco, el Prix Littéraire Prince Pierre; y, de Canadá, el Cita con la primera novela.

Esta racha de galardones de «Era esto o morir» -subraya el diario- es una excelente noticia para Haití, sobre todo porque coincide con el extraordinario impacto de su publicación como primera novela de Orélien.

«Para una primera novela -destaca Le Nouvelliste- tal sucesión de premios y selecciones constituye una trayectoria particularmente notable».

La obra, publicada en Quebec por Éditions du Boréal y en Francia por Éditions Grasset, narra la historia de Jonas Dorléon, un profesor de historia obligado a huir de la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe.

El diario recuerda que el viaje migratorio del protagonista lo lleva desde la República Dominicana a Brasil, luego a México, antes de atravesar la selva del Darién rumbo a Canadá.

Según filólogos haitianos, «mediante este personaje, el novelista explora el exilio, la violencia y las trayectorias migratorias».

El poeta y ensayista Thélyson Orélien, nacido en la norteña localidad haitiana de GonaÃ¯ves en 1988, abandonó Haití tras el terremoto de 2010 para establecerse en Quebec, donde reside desde entonces.

Le Nouvelliste explica que «Jonas, el personaje principal del libro de Orélien, tuvo que huir de su país y de su violencia, y recorrió el camino más largo posible, atravesando toda América hasta llegar a Canadá».

Y aquí es -subraya- donde la ficción se encuentra con la realidad para delinear contornos del drama haitiano, pues otro personaje de la novela, Pierre Damas, también salió de Haití, pasó por México hacia Estados Unidos, mientras soñaba con encontrar una tierra acogedora.

Este joven haitiano de 20 años, que simplemente aspiraba a vivir como otros jóvenes de su edad, acabó con su vida, incapaz de soportar más el peso de su situación, relata el libro.

Los servicios estadounidenses de inmigración -prosigue el texto- le impusieron una pulsera electrónica, sufrió acoso, no podía jugar al fútbol, su deporte favorito, y vio desvanecerse sus planes de estudios universitarios e integración en el ejército estadounidense.

La obra «Era eso o morir» concluye con la decisión de Damas Bel «de arrojarse bajo las ruedas de un camión en una carretera de Springfield, Ohio, el lunes 31 de agosto de 2026».

Según Le Nouvelliste, esta historia «no es ficción, pero habla de la misma obligación de partir que habita en tantos haitianos. Tanto en la novela de Thélyson Orélien como en el drama de Pierre Damas Bel, encontramos a todos los haitianos».

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