Propone licitar yacimientos de níquel tras el fallo del TSA

Peña consideró este 18 de agosto del 2026 que el país debe aprovechar la decisión de Estados Unidos de declarar el níquel como reserva estratégica.

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SANTO DOMINGO.– El ingeniero geólogo y de minas Miguel Peña solicitó al presidente Luis Abinader aprovechar la sentencia que devuelve al Estado los yacimientos niquelíferos de Quisqueya I y declararlos reserva fiscal, para posteriormente abrir una licitación nacional e internacional que permita otorgar los derechos de explotación a una empresa con capacidad técnica y económica.

El también presidente del consejo directivo de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) planteó que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), previo cumplimiento de los trámites correspondientes, sea instruido para desarrollar el proceso.

APROVECHAR EL INTERÉS ESTRATÉGICO

Peña consideró que República Dominicana debe aprovechar la decisión de Estados Unidos de declarar el níquel como reserva estratégica y la creación de mecanismos de financiamiento para proyectos relacionados con este mineral.

Advirtió, además, sobre la necesidad de evitar una eventual estatización directa, al recordar los problemas que generó la experiencia de Rosario Dominicana.

FALLO CONTRA FALCONDO

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó la terminación de los contratos de concesión de Falconbridge Dominicana (Falcondo), suscritos en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.

La sentencia 0030-03-2026-SSEN-00332, del 12 de agosto de 2026, estableció incumplimientos en materia de explotación minera, obligaciones económicas y laborales y entrega de información técnica.

Las operaciones estaban paralizadas desde el 17 de noviembre de 2023. Falcondo tampoco había presentado varios informes semestrales y anuales requeridos por la legislación.

CAMBIO EN EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Peña, quien fue director general de Minería, explicó que preparó para el Senado un informe de 190 páginas sobre el caso Falcondo.

A su juicio, el método tradicional de explotación de minerales polimetálicos utilizado en Loma Peguera, Bonao, está superado por su elevado consumo energético, por lo que recomendó evaluar un proceso hidrometalúrgico.

an/am