Prohíben uso drones en sedes de Juegos Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) alertó sobre la prohibición del uso no autorizado de drones en las inmediaciones de las instalaciones deportivas donde se desarrollarán los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para garantizar la seguridad de atletas, delegaciones, espectadores y operaciones aéreas.

Igor Rodríguez Durán, director general de la institución, exhortó a cumplir estrictamente con las disposiciones del Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD 107), que regula la operación de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el territorio nacional.

Explicó que la medida responde a una solicitud de los organizadores y forma parte del dispositivo de seguridad diseñado para preservar el orden y prevenir incidentes que puedan comprometer el desarrollo del evento.

ALCANCE DE LA RESTRICCIÓN

La restricción abarca todas las sedes oficiales de competencia, incluyendo el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Parque del Este y las instalaciones ubicadas en el Gran Santo Domingo, Boca Chica, Baní, San Cristóbal, Bonao, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana, donde se celebrarán distintas disciplinas.

El IDAC precisó que cualquier operación de drones en estas áreas deberá contar con la autorización correspondiente de la autoridad aeronáutica y la coordinación con los organismos responsables de la seguridad de los Juegos.

VIGILANCIA Y SANCIONES

El organismo informó que trabaja de manera coordinada con los organismos de seguridad de los Juegos para identificar y actuar frente a cualquier operación no autorizada.

Recordó que el uso indebido de drones en zonas restringidas constituye una violación a la normativa aeronáutica vigente y puede dar lugar a sanciones administrativas, además de las acciones que correspondan conforme a la legislación aplicable.

Reiteró su llamado a la colaboración ciudadana para contribuir al éxito del evento deportivo internacional, respetando las restricciones y operando drones únicamente cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes.