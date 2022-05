Productores reconocen aumento producción; agradecen a Gobierno

Vista parcial de un acto celebrado este jueves en Moca con motivo del Día del Agricultor.

MOCA, República Dominicana.- En un acto con motivo de haberse celebrado el domingo el Día Nacional del Agricultor, productores agropecuarios agradecieron este jueves el apoyo del Gobierno para lograr, según dijeron, un aumento de la recuperación del campo y garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

Reconocieron, además, la gestión del Ministerio de Agricultura, liderado por Limber Cruz para asegurar la estabilidad del sector.

Al acto tuvo lugar en la sede del Club Recreativo de Moca, provincia Espaillat, encabezado por el presidente Abinader, los principales funcionarios del sector agropecuario y autoridades de la provincia Espaillat.

Ramón Alfonso Quezada, en representación de la Asociación de Hortícolas del Valle de Constanza, dio las gracias por el subsidio de más de 1,700 millones de pesos a los fertilizantes y más de 8,000 millones a tasa cero a grandes y pequeños agricultores así como por el arreglo de caminos entre parcelas.

Alfranny Ferreira, productor avícola de Moca, dijo que su sector está comprometido en continuar aportando para que en las mesas de los hogares dominicanos no falten el huevo y la carne de pollo. «Hace dos años se producían 2,600 millones de unidades de huevos anualmente para un consumo per cápita estimado en 198 unidades de huevos. Hoy día tenemos una producción de anual de 3,225 millones de unidades para un incremento en el consumo de 254 huevos per cápita», informó.

Sobre el pollo, explicó que en el año 2020 se producían mensualmente 17.2 millones de unidades y durante la pandemia, en el inicio, se tuvo que reducir la producción a 10.7 millones de unidades y el presidente Abinader y su Gabinete Agropecuario ordenaron la compra de pollo para los diferentes planes sociales y apoyo con el frío.

«El promedio del año 2021 fue de 17 millones 500 mil unidades de pollo mensualmente. Hoy día tenemos de promedio en lo que va de año, 18.4 millones de unidades de pollo, estimando un consumo per cápita de 85 libras», detalló.

También,David Herrera, presidente de la Asociación de Productores de San Juan, agradeció en nombre de los sanjuaneros porque, según dijo, con el respaldo del gobierno en esta provincia se logró la mayor producción de habichuela.

Marcelo Reyes, presidente de la Federación Nacional de Arroceros, aseguró que ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el de Abinader y valoró como positiva la política de garantizar la estabilidad del sector.

Recordó el primer aporte del mandatario a los arroceros con fertilizantes el primero de noviembre de 2021 el cual, dijo, significó para los productores un gran respaldo.

Otros que se pronunciaron en términos parecidos son Alex Cruz, representante de los plataneros; Rafael Landestoy, de Coopesur; Alfredo Asjana, productor de Pitahaya; Radhamés Peña, productor de lechoza, ajíes y platanos de Mao; Manuel Eusebio Castillo, en representación de la Asociación de Ganaderos de Nisibón