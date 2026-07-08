Argentina: único representante de AL con vida en Mundial 2026

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ATLANTA.- La selección de Argentina se convirtió en el último bastión de Latinoamérica en la Copa Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026, luego de avanzar a los cuartos de final tras derrotar a Egipto y quedar como el único equipo de la región todavía en competencia.

La clasificación de la Albiceleste llegó después de una jornada decisiva en la que también quedó eliminado Colombia, que cayó ante Suiza en la tanda de penales, resultado que dejó a Argentina como la única esperanza latinoamericana de conquistar nuevamente el máximo torneo del fútbol mundial.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni superó a Egipto por 3-2 en los octavos de final y ahora enfrentará a Suiza en la siguiente ronda, en busca de mantenerse en carrera por la defensa del título obtenido en Copa Mundial de Fútbol de 2022.

Con figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez y una generación consolidada bajo el mando de Scaloni, Argentina mantiene el sueño de convertirse nuevamente en campeón mundial.

La eliminación de selecciones como Brasil, México, Colombia y otros combinados de la región deja a la campeona vigente como la única representante latinoamericana frente al dominio de equipos europeos en las fases decisivas del torneo.

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