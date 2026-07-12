Procuradora advierte retrasar el CP favorece a la criminalidad

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este domingo que impedir la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano solo beneficia a los sectores vinculados a la criminalidad, al considerar que la actual legislación no responde a los desafíos del delito moderno.

“Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad”, expresó Reynoso a través de su cuenta en la red social X, en momentos en que diversos sectores han planteado la modificación de algunos artículos antes de que la nueva normativa comience a aplicarse en agosto próximo.

La titular del Ministerio Público exhortó a todos los sectores de la sociedad a priorizar el interés nacional y reflexionar sobre la importancia de contar con una legislación actualizada.

“Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026”, señaló.

Reynoso destacó que el nuevo Código Penal, promulgado mediante la Ley núm. 74-25 el 3 de agosto de 2025, representa una actualización frente a una normativa con más de 140 años de vigencia y que incorpora elementos acordes con las nuevas tendencias de la teoría del delito.

La procuradora recordó que fiscales, jueces y abogados han enfrentado limitaciones para investigar y procesar delitos actuales utilizando un código concebido para una realidad social completamente distinta.

Indicó que la legislación de 1884 fue creada para una sociedad con características rurales y distante de fenómenos contemporáneos como el crimen organizado y los delitos asociados a los avances tecnológicos.

El nuevo Código Penal está previsto para entrar en vigor en agosto de este año, tras un amplio proceso de discusión legislativa y aprobación.

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