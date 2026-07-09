Pro Consumidor destruye 20 toneladas alimentos falseados

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Santo Domingo, 9 julio.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este miércoles que, en coordinación con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, destruyó cerca de 20 toneladas de productos alimenticios vencidos, adulterados o reetiquetados que habían sido incautados en operativos realizados en la provincia San Cristóbal.

En un comunicado, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que los productos habían sido alterados de forma fraudulenta para modificar sus fechas de vencimiento y comercializarlos nuevamente, por lo que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

CONCLUYE PROCESO DE INTERVENCION COMERCIOS

Según explicó, la destrucción de la mercancía constituye la fase final del proceso iniciado con las inspecciones e intervenciones de las autoridades y garantiza que esos productos no vuelvan a ingresar al mercado.

Alcántara recordó que, como resultado de la investigación, el propietario de los establecimientos intervenidos, Randy García, fue arrestado, sometido a la justicia y cumple una medida de coerción, mientras continúan las pesquisas para establecer el alcance de la operación y determinar posibles responsabilidades adicionales.

ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO Y COTIDIANOS

El funcionario señaló que entre los productos destruidos había alimentos de consumo masivo y otros artículos de uso cotidiano que habían sido manipulados.

Dijo que la manipulación buscaba aparentar estar aptos para la venta, y aseguró que Pro Consumidor continuará reforzando las labores de inspección para combatir prácticas comerciales que pongan en riesgo la salud de la población.

an/am