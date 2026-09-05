PRM Santiago reconoce Paliza por trayectoria al frente partido

El reconocimiento fue entregado a Paliza por el presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago reconoció a José Ignacio Paliza, presidente saliente de esa organización política, por su entrega, sacrificio y trabajo durante los ocho años que estuvo al frente del partido, período en el que alcanzó dos victorias electorales consecutivas.

Al recibir el reconocimiento, Paliza agradeció a la dirigencia y a las bases del PRM en Santiago por el gesto y afirmó que asumió la presidencia con compromiso y humildad, con el propósito de servir al pueblo dominicano en un momento que, según dijo, la democracia atravesaba dificultades.

TRABAJO COLECTIVO

Paliza destacó los principales hitos alcanzados por la organización y recordó que el PRM surgió como una alternativa política ante una situación de adversidad nacional.

Consideró que los triunfos electorales de 2020 y 2024 no pueden atribuirse a una sola persona, sino al esfuerzo conjunto de hombres y mujeres que trabajaron por el fortalecimiento de la organización.

“Lo hemos logrado juntos”, afirmó, al tiempo que llamó a la dirigencia a preservar la unidad y fortalecer la familia partidaria para enfrentar el proceso electoral de 2028.

RECONOCIMIENTO A SU LIDERAZGO

El presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, resaltó la decisión de Paliza de asumir las riendas del partido en 2018, cuando, según sostuvo, las condiciones políticas eran adversas.

La presidenta provincial, Rosa Santos, destacó su trabajo desde los inicios de la organización y su aporte a los triunfos electorales.

De su lado, Ulises Rodríguez resaltó el papel de Paliza en la consolidación del PRM como principal fuerza política del país, mientras el senador Daniel Rivera destacó su lealtad y determinación.

El acto reunió a dirigentes nacionales, provinciales y municipales, legisladores, alcaldes, directores distritales y representantes de los frentes sectoriales, además de una comisión de dirigentes de Puerto Plata.

an/am