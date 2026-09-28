Prisión para acusado de abuso sexual contra tres niñas en LV

Santo Domingo, 27 sep.- Un tribunal de la provincia dominicana de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de abuso sexual y pornografía infantil en perjuicio de tres niñas, informó hoy el Ministerio Público.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, en la región norte del país, acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que Jairo Federico Núñez Abreu cumpla la medida en la cárcel pública de esa ciudad, mientras continúa la investigación.
Según las pesquisas, el imputado utilizó cuentas de correo electrónico y varios dispositivos tecnológicos para almacenar y producir contenido de abuso sexual infantil.
La investigación inició a partir de reportes remitidos a la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) sobre un usuario que almacenaba archivos ilícitos.
El análisis pericial permitió vincular la cuenta con dispositivos desde los cuales se había accedido a ella.
De acuerdo con el expediente, fueron identificados 818 ficheros multimedia relacionados con delitos sexuales contra menores.
Durante un allanamiento en la residencia del imputado fueron ocupados teléfonos celulares, discos compactos y otros dispositivos tecnológicos, según informó el Ministerio Público.
Las autoridades sostienen que el acusado ofrecía dinero a las víctimas -de cinco y nueve años de edad- para realizar actos de carácter sexual.
El caso es investigado por fiscales de Pedatec y de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega.
El Ministerio Público atribuye al imputado infracciones relacionadas con la creación, producción, posesión y adquisición de material de abuso sexual infantil, así como otros hechos punibles contemplados en el Código Penal, la Ley 136-03 sobre protección de niños y adolescentes y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
of-am
EL PROBLEMA CON ESAS RATAS Y QUE ME PERDONEN LAS RATAS YA QUE ESE TIPO DE DELINCUENTES SON PEORES ES QUE ESE ES SU GUSTO, LO CONDENAN A 20 AÑOS SI ES QUE LO HACEN YA QUE A VECES LES DAN PENAS MINIMAS Y LUEGO CON DINERO SALEN Y VUELVEN A LO MISMO, A VIOLAR NIÑAS, DEBEN ENCONTRAR LA MANERA DE CASTRARLOS, ENCERRARLOS DE POR VIDA O FUSILARLOS, LOS NIÑOS SON LO MEJOR DE LA PATRIA, EL QUE ATENTA CONTRA ELLOS ATENTA CONTRA LA PATRIA MISMA
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Pena de muerte ..DÉCADAS DICIENDOLES Y PARECe QUE SE PLANEA !
! YA ERA HORA !!!! UN PAÍS LLENO DE MILLONARIOS NARCO TRAFICANTES , PAIS DE 3rd MUNDO , HAITIANOS , y TODOS HACEN , DESHACEN ,,BUSCANDO ENVIARLE A TRUMP Y EUROPA MÁS DROGA , Y COMPRAR JUECES , GENERALES , FUNCIONARIOS Y NADIE ES ENCARCELADO . ES HORA DE IMPLEMENTAR PENA DE MUERTE !
NO PERDAMOS TIEMPO , EJECÚTENLOS .
YO LO APOYO y A SU DISPOSICIÓN!
Director de la Policía promete buscar “no importa dónde se metan” a los delincuentes
Rodríguez García les aseguró que proteger a la sociedad significa sacar de las calles a los delincuentes, apresarlos y someterlos a la acción de la justicia, ya que los antisociales “no pueden convivir en la calle de manera libre”.
REQUEREMOS PENA DE MUERTE !