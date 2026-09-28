Prisión para acusado de abuso sexual contra tres niñas en LV

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Santo Domingo, 27 sep.- Un tribunal de la provincia dominicana de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de abuso sexual y pornografía infantil en perjuicio de tres niñas, informó hoy el Ministerio Público.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, en la región norte del país, acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que Jairo Federico Núñez Abreu cumpla la medida en la cárcel pública de esa ciudad, mientras continúa la investigación.

Según las pesquisas, el imputado utilizó cuentas de correo electrónico y varios dispositivos tecnológicos para almacenar y producir contenido de abuso sexual infantil.

La investigación inició a partir de reportes remitidos a la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) sobre un usuario que almacenaba archivos ilícitos.

El análisis pericial permitió vincular la cuenta con dispositivos desde los cuales se había accedido a ella.

De acuerdo con el expediente, fueron identificados 818 ficheros multimedia relacionados con delitos sexuales contra menores.

Durante un allanamiento en la residencia del imputado fueron ocupados teléfonos celulares, discos compactos y otros dispositivos tecnológicos, según informó el Ministerio Público.

Las autoridades sostienen que el acusado ofrecía dinero a las víctimas -de cinco y nueve años de edad- para realizar actos de carácter sexual.

El caso es investigado por fiscales de Pedatec y de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega.

El Ministerio Público atribuye al imputado infracciones relacionadas con la creación, producción, posesión y adquisición de material de abuso sexual infantil, así como otros hechos punibles contemplados en el Código Penal, la Ley 136-03 sobre protección de niños y adolescentes y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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